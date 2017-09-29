Челнинский «Тайфун» вывез из окружения в Сирии российских бойцов

На этой неделе 29 бойцов военной полиции Минобороны России попали в окружение в сирийской провинции Идлиб. Взвод держался несколько часов, пока на помощь не пришли свои: ребята из службы специальных операций и пилоты из ВКС. Под обстрелом оказались сотрудники российской военной полиции и бойцы сирийской армии. Боевики использовали против них минометы и то, что называют «адским орудием», — газовые баллоны, начиненные взрывчаткой.
По тревоге было поднято особое подразделение, созданное для помощи постам, попавшим под атаку. В него входят редчайшие специалисты военного дела — бойцы сил специальных операций.
В первые же минуты пути к отступлению у военных полицейских были отрезаны. Используя танки и БМП, террористы прошли вглубь фронта на 12 километров. Весь личный состав наблюдательного пункта — 29 человек и 15 бойцов ССО, успевших подойти на помощь — оказался в окружении. Техники для прорыва на скорости к тому моменту почти не осталось.
«Эта машина была единственной нашей надеждой. Я ее сразу под огнем в подвал загнал, чтобы сохранить», — говорит сотрудник военной полиции Султан Мисирбиев про выпускаемый в Челнах броневик «Тайфун». Султан, рискуя жизнью, по сути, спас всех сослуживцев. Коридор для выхода авиация пробила, но обстрелы не прекратились. А броня «Тайфуна» остановила не один осколок и пулю. Уже под самый конец эвакуации под броневиком взорвалась мина и повредила часть подвески. Но «Тайфун» даже не остановился.
Точку в авантюре террористов поставила подлодка «Великий Новгород» — уже известными всему миру ракетами «Калибр». За несколько дней террористы лишились крупной группировки и десятков единиц техники.
Для современной военной истории такая операция — огромная редкость. И дело даже не в том, что меньше 50 бойцов с легким вооружением успешно отражали натиск сотен врагов с бронетехникой. Самое главное, каждый из боевиков увидел: русские своих не бросают, пишут "Вести Камаза".
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