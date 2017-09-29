Челнинский «Тайфун» вывез из окружения в Сирии российских бойцов

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29 сентября в 16:17
В Тукаевском районе ввели карантин по бешенству
В Тукаевском районе ввели карантин по бешенству

Решение об этом принято после того, как в одну из деревень забежала бешеная лиса.

29 сентября в 15:44
Челнинцев научат раздельному сбору мусора
Челнинцев научат раздельному сбору мусора

Во дворе дома 46/12 пройдет всероссийская акция ЭкоДвор.

29 сентября в 14:22
В День памяти от остановки «Пединститут» будут курсировать автобусы

Интервал движения – 30 минут. На маршруте будут работать автобусы большой вместимости.

29 сентября в 14:19
Новые “лежачие полицейские” установят в Челнах в начале октября
Новые “лежачие полицейские” установят в Челнах в начале октября

Это решение было принято городскими властями и ГИБДД во время реконструкции проспекта Московский.

29 сентября в 13:29
В представительство Татарстана в Екатеринбурге поступил анонимный звонок о минировании
В представительство Татарстана в Екатеринбурге поступил анонимный звонок о минировании

Сегодня из-за звонков эвакуируют администрацию губернатора Свердловской области, правительство региона, министерство строительства, министерство образования и науки, отделение пенсионного фонда.

29 сентября в 12:57
Из Казани до Челнов для студентов запускают специальный автобус с бесплатным Wi-Fi
Из Казани до Челнов для студентов запускают специальный автобус с бесплатным Wi-Fi

Тестовый автобус по маршруту будет запущен уже в эти дни, отправление из Казани запланировано на 29 сентября в 18:00, отправление из Набережных Челнов - 1 октября в 18:00.
29 сентября в 12:37
В РТ сгорела 20-летняя девушка, когда на пожаре вытаскивала вещи из дома
В РТ сгорела 20-летняя девушка, когда на пожаре вытаскивала вещи из дома

Обгоревшее тело было найдено в ходе тушения огня, причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

29 сентября в 12:22
В России хотят в четыре раза увеличить «стоимость» развода
В России хотят в четыре раза увеличить «стоимость» развода

Больше всего может вырасти пошлина за спор о дорогом имуществе в арбитражном суде. Сейчас она составляет 33 тысячи рублей плюс 0,5% от суммы, которая превышает 2 млн рублей.

29 сентября в 10:28
В Челнах горит поликлиника
В Челнах горит поликлиника

Сотрудники МЧС сообщают о пожаре в подвальном помещении, где располагается архив лечебного учреждения.

29 сентября в 10:14
Челнинский «Тайфун» вывез из окружения в Сирии российских бойцов
Челнинский «Тайфун» вывез из окружения в Сирии российских бойцов

Для современной военной истории такая операция — огромная редкость.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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в 10:14
Рубрика: Вечерка On-Line

Челнинский «Тайфун» вывез из окружения в Сирии российских бойцов

Челнинский «Тайфун» вывез из окружения в Сирии российских бойцов

На этой неделе 29 бойцов военной полиции Минобороны России попали в окружение в сирийской провинции Идлиб. Взвод держался несколько часов, пока на помощь не пришли свои: ребята из службы специальных операций и пилоты из ВКС. Под обстрелом оказались сотрудники российской военной полиции и бойцы сирийской армии. Боевики использовали против них минометы и то, что называют «адским орудием», — газовые баллоны, начиненные взрывчаткой. 

По тревоге было поднято особое подразделение, созданное для помощи постам, попавшим под атаку. В него входят редчайшие специалисты военного дела — бойцы сил специальных операций.

В первые же минуты пути к отступлению у военных полицейских были отрезаны. Используя танки и БМП, террористы прошли вглубь фронта на 12 километров. Весь личный состав наблюдательного пункта — 29 человек и 15 бойцов ССО, успевших подойти на помощь — оказался в окружении. Техники для прорыва на скорости к тому моменту почти не осталось.

«Эта машина была единственной нашей надеждой. Я ее сразу под огнем в подвал загнал, чтобы сохранить», — говорит сотрудник военной полиции Султан Мисирбиев про выпускаемый в Челнах броневик «Тайфун». Султан, рискуя жизнью, по сути, спас всех сослуживцев. Коридор для выхода авиация пробила, но обстрелы не прекратились. А броня «Тайфуна» остановила не один осколок и пулю. Уже под самый конец эвакуации под броневиком взорвалась мина и повредила часть подвески. Но «Тайфун» даже не остановился.

Точку в авантюре террористов поставила подлодка «Великий Новгород» — уже известными всему миру ракетами «Калибр». За несколько дней террористы лишились крупной группировки и десятков единиц техники.

Для современной военной истории такая операция — огромная редкость. И дело даже не в том, что меньше 50 бойцов с легким вооружением успешно отражали натиск сотен врагов с бронетехникой. Самое главное, каждый из боевиков увидел: русские своих не бросают, пишут "Вести Камаза".



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