Челнинский театр кукол поставит спектакль на деньги гранта

|13 сентября в 16:23
В столице Татарстана пройдут игры группового этапа, четвертьфинала и полуфинала.
|13 сентября в 15:49
Руководство бельгийской компании «Драйлок-Технолоджиз» вложило в реализацию проекта более 40 млн евро.
|13 сентября в 15:11
Плановую проверку провели сотрудники Росздравнадзора. Нарушений специалисты не обнаружили.
|13 сентября в 15:00
Евразийская антитабачная коалиция обратилась к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением довести акцизы до среднеевропейского уровня.
|13 сентября в 14:26
Набережночелнинский государственный театр кукол стал обладателем очередного гранта Союза театральных деятелей РТ.
|13 сентября в 13:07
Клавиатуру «Басма» создали в студии дизайна «Теория» и теперь в ней имеются шесть татарских букв - Ә, Ң, Җ, Ө, Ү, Һ.
|13 сентября в 12:28
Инспекторы ГИБДД проводят профилактическую операцию «Тоннель».
|13 сентября в 11:13
Арбитражный суд РТ признал законным отказ исполкома Мензелинского района в предоставлении земли в аренду компании.
|13 сентября в 10:25
В среднем доходы граждан за последние три года снизились почти на 10%, говорит Росстат.
|13 сентября в 10:23
В момент происшествия на борту самолета находились 115 человек.
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“...08 сентября 2017 в 08:05 Рубрика: Вечерка On-Line Минобрнауки РТ: татарский язык останется обязательным...” Так...
“...Невропатолог оформила нам больничный. Но когда он закончится, возвращаться мне будет некуда. Работу я...
Она не думала? А кто думает, что развод с мужем впереди, кто на худшее надеется. Я семь лет с двумя детьми в...
Нерадивая мать из Альметьевска разве и есть весь народ? Почему она не платит регулярно за детсад? Игроманка?...
Какие могут быть заявление на отказ от изучения языка.......нас никто не спрашивал и не писали заявление не...
Все таки справедливость восторжествовала, а то живем как в отдельном государстве что хотят то и творят как...
В 19 лет выскочила замуж, родила 2-х детей, затем развод. Квартиры нет. Алиментов видимо тоже нет. Ветер в голове...
Да кому это надо, кто будет печатать на такой клаве, лучше детям помогите больным, на что то полезное это...
Вот и разрешился вопрос о демографии в республике - народ не в состоянии оплатить даже детские учереждения,...
Я не уверена, но разве в этом случае нельзя воспользоваться материнским капиталом? У нее же двое детей, можно...
Конец в рот брала.
Раз выпускники школ сдают единые (для всей России) государственные экзамены, значит, и учиться все во всех...
А нельзя не придумывать законы, противоречащие федеральным законам?
Странная женщина. Жилья своего нет. Работы нет. Детей двоих родила. Семью развалила. А крайней в своих бедах ...
обернул чехол для карты фольгой. проверил - не считывается даже впритык
мне интересно-полиция постоянно проверяет на конечной маршрутки- что она там проверяет, как на ровном месте...
Что к чему-не понятно, кто хочет отменить татарский для детей татар? Учите, сохраняйте, но не надо...
Так сохраняйте !!!! Ходите на уроки, разговаривайте дома, читайте печатные книги и электронную информацию !!! ...
ну так пусть изучают те, кому это нужно и выгодно! зачем всех поголовно этой дребеденью голову забивать?
Наталье: конечно на первом месте выгода! что за глупый вопрос?