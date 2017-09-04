Челнинский велогонщик вошел в состав сборной России на чемпионат мира

|04 сентября в 16:30
Впервые соревнования по картингу объявили открытыми - это значит, что любая команда Республики Татарстан получила возможность забрать главный трофей гонки в свой город.
|04 сентября в 16:23
Как оказалось 34-летний мужчина 15 лет назад расправился с супружеской парой в Санкт-Петербурге.
|04 сентября в 14:46
Система компьютерного зрения уже адаптирована к новым стандартам.
|04 сентября в 13:25
Кредитные средства планируется направить на финансирование текущей деятельности предприятия, в том числе пополнения оборотных средств.
|04 сентября в 13:24
В качестве педагогов в академию планируют привлечь специалистов из Сирии, Марокко, Малайзии, Иордании.
|04 сентября в 12:51
По словам главного тренера сборной России Иракли Абрамяна, Ильнур Закарин выступит в групповой и индивидуальной гонках.
|04 сентября в 12:14
Исполнительный комитет города отчитался об экономических показателях деятельности предприятий за первые 7 месяцев 2017-го года.
|04 сентября в 11:53
Мужчина, чья жена сейчас лежит в медучереждении, недоволен условиями содержания супруги.
|04 сентября в 11:38
30-летний Рамиль Файсханов окончил Камскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности «маркетинг».
|04 сентября в 11:14
Из бюджета Территориального ФОМС выделят свыше 567 тысяч рублей на закупку велотренажера, беговой дорожки и степ-платформ.
Комментарии посетителей
Ну так научитесь его преподовать так, чтобы были результаты. И незачем ставить эксперименты на наших детях...
Ещё до принятия закона РТ о языках, в 1998 г. мной в “Учительской газете” была опубликована статья “Какой язык...
Слово “селекционировать” впервые употребили вы, мне пришлось лишь повторить. Это слово в основном...
Прежний борец с коррупцией уже что то хапнул и вовремя изчез.
А теперь угадайте с одного раза кто покроет кредит? Правильно рабочие своей зарплатой.
Ну да.. нравится нам это или нет Камазы так и будут мешать нам на дорогах))
это был ответ Павлу
Потому что они живут в Татарстане, где татарскй язык является еосударственным языком Республики
Все правильно кто мешает вам свою культуру развивать, но вы предпочитаете всех под одну гребенку...
Рузиль Мингалимов преподаватель татарского языка и ему он нужен. Ну, а моим детям, зачем забивать голову ни...
https://vk.com/feed?w=wall-59770496_816072_r816208&z=video295533015_456239144/246142c8ef8efcf447/pl_post_-59770496_816099
Тут высказалось быдло, которому ничего не нужно. Только и умеют, что лить грязь на других родителей, учителей...
Кто Рузилю мешает развивать свою культуру? Но почему это должны делать русские дети?
Издайте свою книгу, назовите «Майн кампф 2.0», в которой обстоятельно изложите кого и как надо...
Возмущена комментарием от “умерьте свои желания”. У меня двое детей. Я не особо активная мама, но если что-то...
25 лет назад -такие же были
Ем мороженое постоянно даже зимой на улице, и любимое это пломбир советский, как в детстве
Строите микрорайон - сразу нужно строить школу, садик, подземные переходы. Сразу! Это должно быть само собой...
Ну всё теперь что б успеть к 6 июня надо зимой асфальт ложить.Так оно и будет
если учителей селекционировать по принципу “кто ближе к директору школы и начальнику гороно”, то конечно ни о...