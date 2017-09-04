Челнинский велогонщик вошел в состав сборной России на чемпионат мира

Тренерский штаб мужской сборной России назвал расширенный состав команды на чемпионат мира по велоспорту на шоссе, который 17-24 сентября пройдет в норвежском Бергене.

По словам главного тренера сборной России Иракли Абрамяна, челнинский велогонщик Ильнур Закарин выступит в групповой и индивидуальной гонках, пишет Кazanfirst.

В конце мая этого года 27-летний Закарин стал вторым на 20-м этапе многодневной велогонки «Джиро д’ Италия», что позволило ему войти в пятерку сильнейших в итоговой классификации.