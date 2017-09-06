Челнинский второклассник получил награду за героизм при пожаре

Сегодня в МАОУ «Кадетская школа № 49» состоялось награждение благодарственным письмом от пожарно-спасательного гарнизона Набережных Челнов ученика 2 «Б» класса Ильназа Смирнова.
Утром 28 августа в его доме (50/04) загорелся балкон. Мальчик не растерялся, он закрыл дверь прилегающей и противоположной комнат в квартире, попросил о помощи соседей, которые позвонили пожарным.
Награждая Ильназа Смирнова, начальник управления образования и по делам молодежи исполнительного комитета Винер Харисов подчеркнул: «Говорят, в жизни всегда есть место подвигу. Смирнов Ильназ своими действиями при пожаре подтвердил эту истину. Мы гордимся тем, что знания, которые получают учащиеся в стенах наших школ, применяют на практике. Мы благодарны родителям Ильназа, учителям, которые дают знания в этой школе, сотрудникам МЧС за оперативные действия при тушении пожара».
Начальник 15-го отряда федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан Рустам Юмагулов вручил Ильназу Смирнову игрушечную машину пожарной службы на дистанционном управлении.
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