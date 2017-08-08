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08 августа в 15:16
На водных объектах Челнов обстановка была сложной, но контролируемой
На водных объектах Челнов обстановка была сложной, но контролируемой

Так начал свое выступление руководитель Набережночелнинского инспекторского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РТ» Абузар Нугуманов на прошедшей пресс-конференции.

08 августа в 15:11
В Челнах мужчина с глазным протезом вонзил нож в свою знакомую
В Челнах мужчина с глазным протезом вонзил нож в свою знакомую

После этого он и компания легли спать. На утро они обнаружили, что женщина умерла.

08 августа в 12:14
Жителей Челнов напугал красный дым из труб завода металлоконструкций
Жителей Челнов напугал красный дым из труб завода металлоконструкций

В МЧС сообщили, что угрозы здоровью населения этот техпроцесс не несет, окружающую среду не загрязняет.

08 августа в 09:45
Почти до конца августа будет закрыто движение на проспекте Автозаводский
Почти до конца августа будет закрыто движение на проспекте Автозаводский

Связано это с проведением ремонта тепловых сетей города.

08 августа в 09:19
Челнинцы решили самостоятельно расширить парковку во дворе
Челнинцы решили самостоятельно расширить парковку во дворе

Деньги на строительные материалы собрали сами автовладельцы, рабочих нанимать не стали, решили, что справятся самостоятельно.

08 августа в 08:20
Челнинец до смерти избил брата
Челнинец до смерти избил брата

Мужчина признал свою вину частично. Сейчас он находился под стражей.

08 августа в 08:01
В театре «Мастеровые» прошел вечер памяти Юрия Колесникова
В театре «Мастеровые» прошел вечер памяти Юрия Колесникова

Колесников - театральный деятель, режиссер, основатель Набережночелнинского театра «Мастеровые», Заслуженный работник культуры ТАССР.

07 августа в 12:43
Челнинский ЗАГС меняет время работы
Челнинский ЗАГС меняет время работы

Связано это с массовым обращением людей. В исполкоме предупреждают, что изменения временные.

07 августа в 11:10
С 7 по 10 августа в Челнах перекроют движение по улице Низаметдинова
С 7 по 10 августа в Челнах перекроют движение по улице Низаметдинова

Закрытие будет производиться в 3 этапа в направлении автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга».

07 августа в 10:35
Только в Национальной сети кинотеатров СИНЕМА ПАРК «Аватар» в суперформате IMAX 3D!
Только в Национальной сети кинотеатров СИНЕМА ПАРК «Аватар» в суперформате IMAX 3D!

С 3 по 9 августа в суперзалах IMAX СИНЕМА ПАРК Специальная версия фильма «Аватар» с дополнительными минутами режиссерского материала, не вошедшими ранее.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск 30 от 02 августа, 2017г.
08 августа 2017г. 15:33

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в 12:43
Рубрика: Вечерка On-Line

Челнинский ЗАГС меняет время работы

Челнинский ЗАГС меняет время работы

В связи с массовым обращением граждан по вопросу получения документов для последующего представления в территориальные органы Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ, кабинет № 2 МКУ Управление ЗАГС города Набережные Челны (выдача повторных свидетельств, справок о государственной регистрации актов гражданского состояния) временно будет работать с 7:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, передает пресс-служба исполкома города.

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