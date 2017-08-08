В связи с массовым обращением граждан по вопросу получения документов для последующего представления в территориальные органы Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ, кабинет № 2 МКУ Управление ЗАГС города Набережные Челны (выдача повторных свидетельств, справок о государственной регистрации актов гражданского состояния) временно будет работать с 7:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, передает пресс-служба исполкома города.
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Сегодня в новостях:
|08 августа в 15:16
На водных объектах Челнов обстановка была сложной, но контролируемой
Так начал свое выступление руководитель Набережночелнинского инспекторского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РТ» Абузар Нугуманов на прошедшей пресс-конференции.
|08 августа в 15:11
В Челнах мужчина с глазным протезом вонзил нож в свою знакомую
После этого он и компания легли спать. На утро они обнаружили, что женщина умерла.
|08 августа в 12:14
Жителей Челнов напугал красный дым из труб завода металлоконструкций
В МЧС сообщили, что угрозы здоровью населения этот техпроцесс не несет, окружающую среду не загрязняет.
|08 августа в 09:45
Почти до конца августа будет закрыто движение на проспекте Автозаводский
Связано это с проведением ремонта тепловых сетей города.
|08 августа в 09:19
Челнинцы решили самостоятельно расширить парковку во дворе
Деньги на строительные материалы собрали сами автовладельцы, рабочих нанимать не стали, решили, что справятся самостоятельно.
|08 августа в 08:20
Челнинец до смерти избил брата
Мужчина признал свою вину частично. Сейчас он находился под стражей.
|08 августа в 08:01
В театре «Мастеровые» прошел вечер памяти Юрия Колесникова
Колесников - театральный деятель, режиссер, основатель Набережночелнинского театра «Мастеровые», Заслуженный работник культуры ТАССР.
|07 августа в 12:43
Челнинский ЗАГС меняет время работы
Связано это с массовым обращением людей. В исполкоме предупреждают, что изменения временные.
|07 августа в 11:10
С 7 по 10 августа в Челнах перекроют движение по улице Низаметдинова
Закрытие будет производиться в 3 этапа в направлении автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга».
|07 августа в 10:35
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С 3 по 9 августа в суперзалах IMAX СИНЕМА ПАРК Специальная версия фильма «Аватар» с дополнительными минутами режиссерского материала, не вошедшими ранее.
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Правдомер
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Владимир ПутинПрезидент Российской Федерации
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27 июля, 2017
Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".
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