Челнинским водителям автобусов предложат лечение от храпа

Ученые выяснили, что водители, страдающие синдромом обструктивного апноэ сна, так называют кратковременную остановку дыхания во время сна, часто становятся виновниками ДТП. Они просто засыпают за рулем.

В Татарстане 20% ДТП происходит именно по этой причине. Чтобы снизить аварийность на дорогах, в республике заработал пилотный проект под названием «Не спи за рулем», сообщает Эфир-24.

Уже сейчас анкетирование прошли около полутора тысяч водителей автобусов крупных автотранспортных предприятий Казани. В планах - провести анкетирование водителей Набережных Челнов, Нижнекамска и Альметьевска.

Предполагается, что тем мужчинам, у которых будет выявлен синдром, будет предложено лечение. Первые результаты реализации проекта станут известны в феврале следующего года.