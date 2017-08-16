Челнинским водителям автобусов предложат лечение от храпа

Ученые выяснили, что водители, страдающие синдромом обструктивного апноэ сна, так называют кратковременную остановку дыхания во время сна, часто становятся виновниками ДТП. Они просто засыпают за рулем.
В Татарстане 20% ДТП происходит именно по этой причине. Чтобы снизить аварийность на дорогах, в республике заработал пилотный проект под названием «Не спи за рулем», сообщает Эфир-24.
Уже сейчас анкетирование прошли около полутора тысяч водителей автобусов крупных автотранспортных предприятий Казани. В планах - провести анкетирование водителей Набережных Челнов, Нижнекамска и Альметьевска.
Предполагается, что тем мужчинам, у которых будет выявлен синдром, будет предложено лечение. Первые результаты реализации проекта станут известны в феврале следующего года.
Комментарии посетителей
налысо подстриженный и на молнии пишется раздельно!
кто сказал что он добрейшее. Я думаю хозяева выгуливают, потому что нет уважения к чужим людям.Хозяева сами...
скопировали вставили вот и работа журналистов
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«Об упорядочении содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РФСРФ» № 449 от 23.09.1980 года....
потому что он животное
http://777novosti.ru/putin-ubral-prezidenta-tatarstana-rustama-minnihanova/
Призвать к ответу за преступление!
А почему в противовес не написали, что в городе нет мест для выгула собак...ни одной площадки в шаговой...
Отличный парень! МЕГА человек! Гордость нации! Здоровья и победы Кириллу!
А не отправить ли его в ссылку этого мингалимова Рузиля
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За такие преступления сажать нужно лет на 20 с конфискацией имущества.
Было очень больно, когда злыдни нажаловались в службу техподдержки, и группа, которая помогала Кириллу...
Лежал в больнице с Кириллом. Это самый сильный и целеустремленный человек, из всех, которых я видел. Иногда...
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1. Я тоже, как остальные, считаю виноватым в смерти Миланы тебя. 13 июня твоя жена пошла к фельдшеру только по...
Для тебя , туповатого обвинителя - по пунктам: 1. обвиняешь в смерти девочки родителей ты, падаль, так открою...
Вы же свою дочку убили, не чужую. Кто же на вас в суд подаст? Если только прокурор. Ори-не ори, ором не докажешь,...
Тогда подайте в суд на родителей, а не занимайтесь диванной борьбой, интернет-вояка. Слабо ? (Сейчас опять...