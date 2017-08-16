Челнинским водителям автобусов предложат лечение от храпа

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16 августа в 11:10
В Челнах неделю будет длиться медовая ярмарка
В Челнах неделю будет длиться медовая ярмарка

Дары пчелиного производства можно будет приобрести на территории агропромышленного парка «Южный» с 19 по 27 августа.

16 августа в 10:36
В рейтинге Татарстана Челны отметили за высокое качество образования
В рейтинге Татарстана Челны отметили за высокое качество образования

По итогам учебного года 2016-2017 гг, муниципальное образование получило дипломы первой и второй степеней.

16 августа в 09:54
Полиция Челнов разыскивает офисного вора
Полиция Челнов разыскивает офисного вора

Как сообщает пресс-служба УМВД города, в совершении преступления подозревается налысоподстриженный мужчина.

16 августа в 09:37
Челнинский активист хочет передать Навальному метр чурчхелы
Челнинский активист хочет передать Навальному метр чурчхелы

Об этом оппозиционный политик сам попросил его в Твиттер, увидев в ленте своего единомышленника восточную сладость собственного приготовления.

16 августа в 09:16
Челнинцы хотят, чтобы на День Республики выступила Нюша
Челнинцы хотят, чтобы на День Республики выступила Нюша

Администрация города устроила голосование и предложила три популярные исполнительницы на выбор.

16 августа в 09:02
ФК “КАМАЗ” ищет телеведущего для своего ТВ
ФК “КАМАЗ” ищет телеведущего для своего ТВ

Среди потенциальных ведущих KAMAZTV - Юрий Дудь, Георгий Черданцев, Константин Генич, Дмитрий Шнякин, и “Ресторатор” с Versus.

16 августа в 08:43
В Челнах пройдет концерт памяти Виктора Цоя
В Челнах пройдет концерт памяти Виктора Цоя

Исполнять бессмертные песни легендарного музыканта местные группы будут на майдане.

16 августа в 08:31
Бывший татарстанский чиновник женился на Нюше
Бывший татарстанский чиновник женился на Нюше

Молодожены остановились в пятизвездочном отеле на Мальдивах, ночь в котором стоит почти 100 тысяч рублей.

16 августа в 08:12
Пешеходные зоны на проспекте Московский приведут в порядок
Пешеходные зоны на проспекте Московский приведут в порядок

На проспекте создадут все условия, чтобы школьники 1 сентября могли безопасно посетить школьные линейки.

15 августа в 17:09
В Татарстане водитель попал в ДТП, чтобы не сбивать кошку на дороге
В Татарстане водитель попал в ДТП, чтобы не сбивать кошку на дороге

Водитель начал крутить руль, пытаясь объехать домашнее животное, однако не справился с управлением, снес дорожный знак и наскочил на высокий поребрик.

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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск №31 от 09 августа, 2017г.
16 августа 2017г. 11:32

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в 16:45
Рубрика: Вечерка On-Line

Челнинским водителям автобусов предложат лечение от храпа

Челнинским водителям автобусов предложат лечение от храпа

Ученые выяснили, что водители, страдающие синдромом обструктивного апноэ сна, так называют кратковременную остановку дыхания во время сна, часто становятся виновниками ДТП. Они просто засыпают за рулем.

В Татарстане 20%  ДТП происходит именно по этой причине. Чтобы снизить аварийность на дорогах, в республике заработал пилотный проект под названием «Не спи за рулем», сообщает Эфир-24.

Уже сейчас анкетирование прошли около полутора тысяч водителей автобусов крупных автотранспортных предприятий Казани. В планах - провести анкетирование водителей Набережных Челнов, Нижнекамска и Альметьевска. 

Предполагается, что тем мужчинам, у которых будет выявлен синдром, будет предложено лечение. Первые результаты реализации проекта станут известны в феврале следующего года.

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