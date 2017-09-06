Челнинское предприятие закрыли на 20 суток за нарушение природоохранного законодательства

Сообщение о неприятном запахе химических веществ поступило в Прикамское территориальное управление Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Жители Набережных Челнов жаловались на одно из предприятий по улице Тозелеш, передает пресс-служба МЭПР РТ.

Лабораторные исследования анализа атомсферного воздуха позволили выявить источник запаха. В ходе выезда на место инспекторами было выявлено несколько нарушений. У предприятия, осуществляющего эксплуатацию оборудования для изготовления стеклопластиковых изделий с применением гелькоутов, отсутствовали нормативы предельно-допустимых выбросов и разрешение на выброс загрязняющих веществ.

За несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятие привлечено к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ. Материалы дела по факту отсутствия разрешения на выброс вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух были переданы в Набережночелнинский городской суд. Согласно вынесенному решению, предприятие должно будет устранить выявленные нарушения. Деятельность предприятия приостановлена на 20 суток.

Как напоминает пресс-служба, о нарушениях в сфере экологии можно сообщить по телефону горячей линии (843) 267-68-67, по электронной почте eco.signal@tatar.ru, сообщение можно направить и в систему «Народный контроль».