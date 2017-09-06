Челнинской девочке, которой одноклассник выколол ручкой глаз, школа выплатит еще 70 тыс. рублей

Верховный суд РТ увеличил размер моральной компенсации родительнице девочки, которой одноклассник воткнул ручку в глаз. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда РТ.

Напомним, челнинка Ильмира Эргашова предъявила иск школе №11, где 28 апреля прошлого года произошло ЧП – ученики второго класса школы остались без присмотра, в результате девятилетний мальчик ударил девочку шариковой ручкой и нанес ей тяжелую травму правого глаза. Мать просила суд взыскать с образовательного учреждения 970 тысяч рублей в счет компенсации материального и морального вреда. По решению первичной судебной инстанции челнинская школа должна была выплатить 135 тысяч рублей за травму глаза ученицы. Однако истица не согласилась с указанной суммой и подала апелляционную жалобу в Верховный суд РТ.

Верховный суд, рассмотрев дело, счел необходимым увеличить сумму выплаты, включив в нее моральную компенсацию, на 70 тысяч рублей, пишет ИА "Татар-Информ".