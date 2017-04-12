“Челны-Бройлер” возглавил Айрат Гыйльфанов

Накануне совет директоров холдинга «АГРОСИЛА» принял решение о кадровых перестановках в топ-менеджменте птицекомплекса «Челны-Бройлер». На должность генерального директора предприятия назначен Айрат Гыйльфанов, ранее занимавший пост технического директора компании. Дилшат Ситдиков, занимающий должность генерального директора «Челны-Бройлер» с 2015 года, назначен директором ООО «Тукаевский Племрепродуктор» и ООО «Набережночелнинский инкубатор».

На сегодняшний день птицекомплекс «Челны-Бройлер» входит в десятку крупнейших птицеводческих хозяйств Российской Федерации. Ежегодно «Челны-Бройлер» производит более 120 000 тонн мяса в живом весе и реализует 95 000 тонн готовой продукции.