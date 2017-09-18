Челны единственный город в России, в котором школьники круглогодично несут вахту памяти

Набережные Челны единственный в Российской Федерации город, где вахту памяти круглый год несут 1300 школьников из 65 школ. Выходными днями на ПОСТу № 1 считаются только 31 декабря и 1 января. Об этом сегодня во время делового понедельника рассказал заместитель руководителя исполнительного комитета Рамиль Халимов.

- Очень важно, что мы сотрудничаем и дружим с президентским полком в городе Москве. Важно, что наши юные постовцы несут вахту на посту №1 в столице. Это важный военно-патриотический проект, он сделан от души. Главное, у истоков этого дела стояли люди неравнодушные, которые смогли привить эту культуру нашим учащимся, стоящим на посту более 300 дней в году, - отметил после выступления мэр города Наиль Магдеев.