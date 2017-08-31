Челны на четыре дня останутся без воды

Филиал АО «Татэнерго» - Набережночелнинские тепловые сети приступает к заключительному этапу мероприятий, проводимых в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону, сообщает пресс-служба организации.

Осенний этап опрессовки гидравлических сетей пройдет с 5 по 8 сентября. На четыре дня горячая вода будет отключена у всех потребителей города.

Осенние испытания трубопроводов необходимы, чтобы проверить качество проведенных ремонтных работ за летний период, напоминают в пресс-службе. Это окончательные, контрольные испытания, которые позволят выявить оставшиеся повреждения на сетях и устранить возможные неполадки до пуска тепла потребителям.