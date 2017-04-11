Челны поддержат акцию «Волонтерский космический забег»

В рамках празднования 60-летия начала космической эры человечества 12 апреля во всех регионах страны пройдет Всероссийская акция «Волонтерский космический забег», сообщает пресс-служба мэрии. Главной задачей участников станет преодоление дистанции протяженностью 1957 метров. Победители будут награждены почетными медалями.

Также отметим, что на старте эстафеты участников ждет приятный сюрприз – видеообращение космонавтов с борта Международной космической станции. Организаторами акции выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Роспатриотцентр и государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос». Напомним, 12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики – памятную дату, посвященную первому полету человека в космос.

В Набережных Челнах забег пройдет от площади стадиона «Строитель» по набережной Г. Тукая до ДЮСШ "Яр Чаллы". Начало забега в 15:00.