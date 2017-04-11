Челны получат 47,6 миллионов рублей на развитие бизнеса

Набережные Челны получат из республиканского бюджета 47,6 миллионов рублей по госпрограмме «Экономическое развитие и инновационная экономика Татарстана». Об этом на «деловом понедельнике» сообщила начальник управления экономического развития и поддержки предпринимательства города Гузель Гилязова.

- В рамках программы предусмотрено софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего бизнеса в моногородах, - заявила Гилязова. - На компенсацию затрат по программам «Лизинг-грант» и «Поддержка субъектов социального предпринимательства» город получит субсидию из республиканского бюджета.

Кстати, доля Челнов в общем объеме финансирования достигает 43%. Старт программы запланирован на конец второго квартала текущего года.

Стоит отметить, что за последние три года финансовая помощь оказана 100 челнинским предпринимателям на общую сумму 178 миллионов рублей. В прошлом году 21 предприниматель получил поддержку в сумме 38,9 миллионов рублей, сообщает пресс-служба мэрии города.