Челны появились на карте пунктов приема вторсырья «Гринпис»

На интерактивной карте пунктов приема вторсырья «Гринпис» появился город Набережные Челны, сообщает пресс-служба мэрии.
Активист экологического движения «Мусора.Больше.Нет.Набережные Челны» Станислав Гусев в сотрудничестве с организациями, специализирующимися на сортировке и переработке вторсырья, составил карту пунктов его приема.
С помощью карты можно узнать адреса пунктов приема вторичного сырья, одежды, опасных отходов, а также расположение контейнеров для раздельного сбора мусора. На карту уже нанесено 59 точек.
Воспользоваться картой просто: нужно зайти на сайт «Гринпис» (recyclemap.ru/nchelny) и посмотреть, какие пункты приема вторсырья находятся поблизости. В описании каждого пункта есть адрес, а также информация о том, какое именно вторсырье принимается и в каком виде. Подходящий пункт приема вторсырья можно искать по категориям (бумага, пластик, стекло, металл, одежда, опасные отходы, батарейки, ртутные лампы, электрохлам).
На сайте есть возможность посмотреть на список ближайших пунктов по местоположению или же на все пункты нужного типа в городе. Также есть кнопка «Пожаловаться на пункт» (с помощью этой функции информация о проблемах на пункте дойдет до модератора быстрее). Каждым пунктом на карте можно поделиться в социальных сетях, а также отправить на него ссылку.
Комментарии посетителей
Ждун итак очень похож на нашего президента. Сплошной позитивчик)))
Ну и придумают же хрень всякую...
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Кстати правильно говорит.
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яковлев, пиариться не вспотел ?
321, ты же риальный посан, чего тупишь ? Хотя больше твои словесные высеры походят на журнализдские вопли ТП.
чушпаны, что такое “накатизадид”?
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321 ! Папа ! Объясняю тебе: 1. Шифт - это русский транскрипт названия клавиши Shift. С ее помощью меняется регистр...
у своего недоноска малолетнего спроси. похоже, он умнее папы.
что такое шифт? жёмга? в лом?
Дорогой Игорь ! Поздравляем Вас с этим знаменательным событием - 13 февраля - Днем Гандона - вашим днем! Если вы...