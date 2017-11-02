Челны стали первыми в рейтинге эффективного здравоохранения

Набережные Челны стали первыми в республиканском рейтинге эффективности деятельности учреждений здравоохранения. Данные представлены за три квартала текущего года, сообщает пресс-служба исполкома города.

В сумме показателей деятельности учреждений здравоохранения и реализации региональных планов по снижению смертности от основных причин за девять месяцев этого года Набережные Челны набрали 113 баллов. Следом в рейтинге идут Арский, Бавлинский, Нижнекамский, Рыбно-Слободской районы. В их активе по 109 баллов.

Казань в рейтинге находится на показателях в диапазоне от 27 до 29. Замыкают список Агрызский, Ютазинский, Верхнеуслонский и Аксубаевский районы.