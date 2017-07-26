Челны вошли в Топ-3 рейтинга городов по качеству работы коммунальных служб

Набережные Челны вошли в Топ-3 рейтинга городов по качеству работы коммунальных служб. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса портала Domofond.ru, проведенного среди 258 тыс. россиян, проживающих в ста крупнейших городах.

«Больше всего работой коммунальных служб в России довольны жители Нижневартовска: горожане высоко оценивают качество уборки территории, регулярный вывоз мусора и считают, что службы ЖКХ поддерживают идеальный порядок. Также в тройку лидеров попали Сургут и Набережные Челны. А среди аутсайдеров — Махачкала, Архангельск и Шахты», — пишет издание.

Из крупнейших городов в Топ-10 рейтинга попала только Москва. Казань — на 17-м месте.

В среднем по стране участники опроса поставили коммунальным службам пять баллов из десяти.



