Челны впервые возглавили рейтинг Минздрава Татарстана

Набережные Челны впервые за девять лет заняли первое место в рейтинге муниципальных образований по индикативным показателям медицинских организаций за 2016 год. Второе место досталось Тукаевскому району, третье – Нижнекамску.

Рейтинговая оценка государственных и муниципальных учреждений здравоохранения организована Минздравом РТ в 2008 году. Как сообщает пресс-служба мэрии, в 2016 году оценка проводилась почти по 40 показателям (демография, экономическая эффективность и показатели деятельности учреждений и т.д.).

Сейчас в Челнах функционирует 32 лечебно-профилактических учреждения: шесть больниц, 14 поликлиник, пять диспансеров, четыре стоматологические поликлиники, два медцентра и одна станция скорой медицинской помощи.

В 2016 году ожидаемая продолжительность жизни в автограде достигла возраста 74 года, родилось 8 369 детей, естественный прирост населения составил +7,4.