Челны заняли последнее место в рейтинге культурных городов России

На последнем месте рейтинга по удовлетворенности культурной средой в городах России оказались Набережные Челны, где лишь 50% респондентов радует количество театров, кинотеатров, галерей и библиотек. Соответствующее исследование провел Финансовый университет при правительстве РФ.

Опрос провели в 38 городах. В среднем 83% жителей страны согласны, что в их городе достаточно учреждений культуры. На первом месте рейтинга оказался Санкт-Петербург, на втором — Казань, третье место досталось Грозному.

В аутсайдерах вместе с Челнами — Волгоград, Ульяновск, Тольятти и Ижевск.