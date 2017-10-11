Челны заняли последнее место в рейтинге культурных городов России

На последнем месте рейтинга по удовлетворенности культурной средой в городах России оказались Набережные Челны, где лишь 50% респондентов радует количество театров, кинотеатров, галерей и библиотек. Соответствующее исследование провел Финансовый университет при правительстве РФ.
Опрос провели в 38 городах. В среднем 83% жителей страны согласны, что в их городе достаточно учреждений культуры. На первом месте рейтинга оказался Санкт-Петербург, на втором — Казань, третье место досталось Грозному.
В аутсайдерах вместе с Челнами — Волгоград, Ульяновск, Тольятти и Ижевск.
Комментарии посетителей
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Кто бы сомневался в “правильности” написания.... Мы же в РТ живём... Если вчера даже ректор КИИД сказала, что...
И теперь внимание вопрос.Кто будет оплачивать за свет? Минута на размышление.
Вместо того что б платить человеческую зарплату придумывают всякую херню.
Нам, татарам, можно :)
неопределенный срок- как он может кончаться ? очень интересно
это утверждение тоже нужно немного скорректировать: он теперь тоже является частью власти...
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мы так и поняли
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