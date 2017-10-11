Челны заняли последнее место в рейтинге культурных городов России

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11 октября в 16:30
В Татарстане пенсионер и его малолетний внук погибли на пожаре
В Татарстане пенсионер и его малолетний внук погибли на пожаре

По данному факту следственный комитет проводит доследственную проверку.

11 октября в 15:09
Следком: сотрудники исполкома Челнов злоупотребили должностными полномочиями
Следком: сотрудники исполкома Челнов злоупотребили должностными полномочиями

В основе возбужденного уголовного дела – договор аренды заключенный с руководителем ООО «ЕвроГрупп 1» в 2014 году.

11 октября в 15:01
В России увеличили штраф для водителей, не пропустивших пешехода на «зебре»
В России увеличили штраф для водителей, не пропустивших пешехода на «зебре»

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о повышении штрафов до 2,5 тысяч рублей за непропуск водителями пешеходов и велосипедистов.

11 октября в 12:18
«Челныводоканал» отключит воду в частном секторе за проспектом Яшьлек
«Челныводоканал» отключит воду в частном секторе за проспектом Яшьлек

Предприятие начинает масштабную санацию труб протяженностью 300 метров специальным цементно-песчаным покрытием.

11 октября в 10:59
В ИТ-парке бесплатно обучат людей с инвалидностью web-разработкам
В ИТ-парке бесплатно обучат людей с инвалидностью web-разработкам

Обучающая программа была разработана ИТ-академией ИТ-парка и адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья, с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.

11 октября в 10:39
Соцсети: в Челнах из окна выпала девушка
Соцсети: в Челнах из окна выпала девушка

Тело девушки обнаружили прохожие ранним утром в поселке ЗЯБ.

11 октября в 09:54
Роспотребнадзор РТ продолжает собирать вопросы по профилактике гриппа и ОРВИ
Роспотребнадзор РТ продолжает собирать вопросы по профилактике гриппа и ОРВИ

За последнюю неделю на «горячую линию» ведомства поступило 15 звонков.

11 октября в 09:33
СМИ дали информацию о смерти живого певца:  Хворостовский лечится в Лондоне
СМИ дали информацию о смерти живого певца:  Хворостовский лечится в Лондоне

Жена певца написала в своем Facebook, что ее муж спит рядом с ней. Также информацию о смерти опроверг директор артиста. Хворостовский продолжает бороться с раком головного мозга.

11 октября в 08:47
Пострадавшие клиенты Татфондбанка и Интехбанка выйдут на очередной митинг
Пострадавшие клиенты Татфондбанка и Интехбанка выйдут на очередной митинг

Союз пострадавших клиентов банков хочет потребовать от властей «наполнить фонд деньгами» и «расплатиться с народом». Митинг пройдет в Казани 14 октября в 11:00.

11 октября в 08:39
Челны заняли последнее место в рейтинге культурных городов России
Челны заняли последнее место в рейтинге культурных городов России

На первом месте рейтинга оказался Санкт-Петербург, на втором — Казань, третье место досталось Грозному. В аутсайдерах вместе с Челнами — Волгоград, Ульяновск, Тольятти и Ижевск.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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12 октября 2017г. 07:12

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в 08:39
Рубрика: Вечерка On-Line

Челны заняли последнее место в рейтинге культурных городов России

Челны заняли последнее место в рейтинге культурных городов России

На последнем месте рейтинга по удовлетворенности культурной средой в городах России оказались Набережные Челны, где лишь 50% респондентов радует количество театров, кинотеатров, галерей и библиотек. Соответствующее исследование провел Финансовый университет при правительстве РФ.

Опрос провели в 38 городах. В среднем 83% жителей страны согласны, что в их городе достаточно учреждений культуры. На первом месте рейтинга оказался Санкт-Петербург, на втором — Казань, третье место досталось Грозному.

В аутсайдерах вместе с Челнами — Волгоград, Ульяновск, Тольятти и Ижевск.

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