«Челныводоканал» отключит воду в частном секторе за проспектом Яшьлек

В соответствии с утвержденной инвестпрограммой для приведения качества питьевой воды в нормативное состояние на магистральном водоводе диаметром 600 мм, проложенном по ул. Алиша в 64 микрорайоне, «Челныводоканал» начинает масштабную санацию труб протяженностью 300 метров специальным цементно-песчаным покрытием, передает пресс-служба исполкома города.
Для вывода участка в ремонт и проведения подготовительных работ 12 октября с 8:30 до 23:30 в этом районе отключат холодную воду.
Под отключение попадает ряд жилых домов и участков: ул. Янтарная (ж/д 1-20, участки 64,1919); переулки Нур, Ибрагимова (ж/д 22, 24, 7, 26, участки 570, 0069); переулок Светлый (ж/д 1, 3, 5, 6); ул. Алиша (ж/д 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32); микрорайоны 67, 67а, 70, 70а, 71, поселки Усадьба и Б.Шильна.
Отключены от водоснабжения будут также: КОК «Созвездие», Баня777 (ул.Янтарная), ООО «Эдро», ИП Ильясов, кафе «Эмиль», мечеть «Чишма», «Чайная», ИП Мухутдинов (ул. Алиша); ФЛ Харисов, ФЛ Ольнев, ФЛ Шамсин, ФЛ Ситдикова, ИП Назмеева, ИП Каримов, УТТ «Трубострой», магазин «Ковчег» (пр. Залесный); КЦ «Эврика» (ул. Тенистая), ООО «УЖК», ДНП УК «Усадьба», ТСЖ «Бриллиант», ТОС Насыбуллин.
Специалисты также предупреждают в возможном появлении мутности в холодной воде на отключенных объектах и соседних 63 и 65 микрорайонах с 12 по 14 октября.
На период отключения в районе будут курсировать три водовозки.
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» приносит извинения за вынужденные неудобства и благодарит жителей за понимание.
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