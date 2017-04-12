Челныводоканал подтвердил аварийность коллектора «Фона»

Челныводоканал диагностировал аварийные участки канализационного коллектора в 65-м микрорайоне Набережных Челнов и провел перекачку стоков гидронасосом. Об этом сообщает издание chelny-biz со ссылкой на пресс-службу Челныводоканала.

«Проведенная телеинспекция подтвердила, что трубопровод на данном участке находится в аварийном состоянии и требует полной замены. Кто будет осуществлять ремонт коллектора, и когда начнутся работы, в настоящее время решается на уровне исполнительного комитета города, так как водопроводно-канализационные сети на обслуживание Челныводоканалу не переданы», – сообщается в пресс-службе организаторов.

6 апреля в Набережных Челнах в микрорайоне Яшьлек произошла авария канализационной сети – в коллекторе, который построило ЗАО «Фон». Для того чтобы не затопить подвалы домов, управляющие компании ограничили подачу горячей воды и проложили временную трубу.