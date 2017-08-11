«Челныводоканал» приступил к очистке городской ливневой канализации на улице 40 лет Победы

Выиграв электронный аукцион, ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» заключило договор с исполнительным комитетом Набережных Челнов на очистку и промывку трубопровода ливневой канализации по улице 40 лет Победы на участке от проспекта Яшьлек до проспекта Автозаводский протяженностью 1344 метра. Цена контракта 11 443 419,66 рубля, передает пресс-служба мэрии.

На днях ремонтные работы уже начались у пересечения улицы 40 лет Победы и Автозаводского проспекта по бестраншейной технологии. Здесь на разделительной полосе у перекрестка выставили ограждение и вскрыли первый ливневый колодец. Затем, метров через двести, появится второй котлован.

В этих местах труба будет вскрываться, и с помощью лебедок по ней будет протаскиваться специальный ковш, выгребающий накопившийся мусор и песок. Глубина залегания трубы от 6 до 8 метров. Попутно будут восстанавливаться и сами ливневые колодцы. Так, постепенными шагами, бригада цеха капитального ремонта ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» будет продвигаться к проспекту Яшьлек.

После механической очистки трубопровода будет произведена его промывка специальной промывочной машиной. Ориентировочно через два месяца «Челныводоканал» приведет ее в рабочее состояние.