Челныводоканал: Трубопровод в 65 микрорайоне требует полной замены

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Сегодня в новостях:
12 апреля в 19:30
“Бомба”, которая напугала челнинцев, оказалась посылкой из интернет магазина
“Бомба”, которая напугала челнинцев, оказалась посылкой из интернет магазина

Сегодня, примерно в 16:00, эвакуировали посетителей и персонал магазина “Эссен экспресс”.

12 апреля в 16:50
В Челнах эвакуируют посетителей и сотрудников магазина (ФОТО)
В Челнах эвакуируют посетителей и сотрудников магазина (ФОТО)

Как передает корреспондент “Вечерних Челнов”, кинологи с собаками ищут в помещении взрывное устройство.

12 апреля в 16:49
В Челнах эвакуировали людей из магазина
В Челнах эвакуировали людей из магазина

Челнинцев эвакуировали из торгового павильона «Эссен», который находится в 58 комплексе.

12 апреля в 16:14
Челнинка отправится в велопоход, чтобы показать мир своей умирающей собаке
Челнинка отправится в велопоход, чтобы показать мир своей умирающей собаке

Девушка планирует проехать девять тысяч километров от Челнов до Магадана вместе с таксой.

12 апреля в 15:29
В Челнах пройдет пройдет «Библионочь»
В Челнах пройдет пройдет «Библионочь»

В этот вечер залы библиотеки станут импровизированными тематическими площадками, каждая из которых предложит свою программу.

12 апреля в 14:48
“Челны-Бройлер” возглавил Айрат Гыйльфанов
“Челны-Бройлер” возглавил Айрат Гыйльфанов

Дилшат Ситдиков назначен директором ООО «Тукаевский Племрепродуктор» и ООО «Набережночелнинский инкубатор».

12 апреля в 14:22
В Казани горит историческое здание
В Казани горит историческое здание

Огнеборцы с помощью специальной вышки пытаются ликвидировать открытое горение на крыше. Клубы дыма вырываются из окон второго этажа здания, задымление распространилось также на пристройку.

12 апреля в 14:16
Суд признал Интехбанк банкротом
Суд признал Интехбанк банкротом

общий объём выявленного имущества банка составил 10,961 млрд рублей. Сумма обязательств банка — 25,747 млрд рублей.

12 апреля в 13:42
Челныводоканал: Трубопровод в 65 микрорайоне требует полной замены
Челныводоканал: Трубопровод в 65 микрорайоне требует полной замены

Авария на канализационном коллекторе произошла 6-го апреля. На четыре дня без горячей воды остались почти 2000 квартир.

12 апреля в 13:06
В Челнах налоговая инспекция проведет день открытых дверей
В Челнах налоговая инспекция проведет день открытых дверей

В рамках акции жители и гости города смогут получить консультацию сотрудников налоговой службы.


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Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

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Выпуск №14 от 12 апреля, 2017г.
12 апреля 2017г. 21:53

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в 13:42
Рубрика: Вечерка On-Line

Челныводоканал: Трубопровод в 65 микрорайоне требует полной замены

Челныводоканал: Трубопровод в 65 микрорайоне требует полной замены

«Челныводоканал» произвел диагностику аварийных участков коллектора протяженностью 70 метров в 65 микрорайоне. 

Напомним, авария на канализационном коллекторе в 65 микрорайоне, застройщиком которого является ЗАО «ФОН», произошла 6-го апреля. Для предотвращения выхода сточных вод на поверхность управляющая компания ограничила подачу жителям горячей воды. 

«Проведенная телеинспекция подтвердила, что трубопровод на данном участке находится в аварийном состоянии и требует полной замены» - отмечается в сообщении пресс-служба организации. 

Кто будет осуществлять ремонт коллектора и когда начнутся работы в настоящее время решается на уровне руководства города, так как водопроводно-канализационные сети на обслуживание «Челныводоканалу» не переданы, добавляют в пресс-службе.

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