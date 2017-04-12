Челныводоканал: Трубопровод в 65 микрорайоне требует полной замены

«Челныводоканал» произвел диагностику аварийных участков коллектора протяженностью 70 метров в 65 микрорайоне.



Напомним, авария на канализационном коллекторе в 65 микрорайоне, застройщиком которого является ЗАО «ФОН», произошла 6-го апреля. Для предотвращения выхода сточных вод на поверхность управляющая компания ограничила подачу жителям горячей воды.



«Проведенная телеинспекция подтвердила, что трубопровод на данном участке находится в аварийном состоянии и требует полной замены» - отмечается в сообщении пресс-служба организации.



Кто будет осуществлять ремонт коллектора и когда начнутся работы в настоящее время решается на уровне руководства города, так как водопроводно-канализационные сети на обслуживание «Челныводоканалу» не переданы, добавляют в пресс-службе.



