«Челныводоканал» выпустил в Каму 10 тысяч сазанов

В конце октября «Челныводоканал» провел зарыбление Нижнекамского водохранилища. В реку Кама в районе села Белоус было выпущено более 10 тысяч молодых сазанов, каждый весом не менее 150 граммов. Эта рыбная молодь была предоставлена Арским рыбхозом для воспроизводства водных биологических ресурсов в целях компенсации ущерба, наносимого при заборе воды из Нижнекамского водохранилища водозаборными сооружениями.
"Любая хозяйственная деятельность человека на водных объектах, имеющих рыбохозяйственное значение, в той или иной степени наносит ущерб среде обитания животного мира и его кормовой базе. Так и при заборе воды из Камы, который осуществляется через затопленные на глубине около 20 метров водо-приёмные оголовки, неизбежно попадает зоо- и фитопланктон. Исходя из его количества и рассчитывается ущерб, наносимый водным биоресурсам. Расчёт ущерба производится ежегодно Государственным НИИ озерного и речного хозяйства им Л.С. Берга" - говорится в сообщении компании.
Компенсационные выплаты «Челныводоканала» за наносимый ущерб водным биологическим ресурсам раньше доходили до нескольких миллионов рублей в год. Но в 2010 году водозаборные оголовки были оборудованы рыбозащитными устройствами зонтичного типа, которые являются дополнительным и вполне эффективным методом защиты молоди рыб от попадания в водозабор. После этих природоохранных мер наносимый ущерб и, соответственно, компенсационные выплаты сократились более чем в 10 раз.
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