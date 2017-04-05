Чемодан с истощенным телом дочери мать выбросила в море

Чемодан с истощенным телом 27-летней россиянки, обнаруженный в итальянском порту Римини, выбросила в море ее мать – 48-летняя москвичка, работавшая в Италии сиделкой, пишет Lenta.ru со ссылкой на портал Leonardo.it.
Полицейские предполагают, что девушка, вероятнее всего, умерла от истощения – она долгое время страдала анорексией и несколько раз попадала в больницу с этим диагнозом. Горе и растерянность матери заставили засунуть тело дочери в чемодан и выбросить в Адриатическое море, считают правоохранительные органы. После смерти дочери труп несколько дней пролежал дома.
Сообщается, что чемодан с телом нашли еще 25 марта. За день до этого мать девушки вернулась в Россию. Там она поделилась о произошедшем со знакомым, который все рассказал итальянской полиции.
Комментарии посетителей
нет, в “скорой” я не работаю. А очень хотелось бы, чтобы было так, так вы говорите.
Надеюсь, Олеся, что вы не работаете в скорой помощи, вы ведь судите о своих впечатлениях о произошедшем... И я...
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Пишешь от своего имени, а не от имени народа. Не преувеличивай свою значимость!