Чемодан с истощенным телом дочери мать выбросила в море

Чемодан с истощенным телом 27-летней россиянки, обнаруженный в итальянском порту Римини, выбросила в море ее мать – 48-летняя москвичка, работавшая в Италии сиделкой, пишет Lenta.ru со ссылкой на портал Leonardo.it.

Полицейские предполагают, что девушка, вероятнее всего, умерла от истощения – она долгое время страдала анорексией и несколько раз попадала в больницу с этим диагнозом. Горе и растерянность матери заставили засунуть тело дочери в чемодан и выбросить в Адриатическое море, считают правоохранительные органы. После смерти дочери труп несколько дней пролежал дома.

Сообщается, что чемодан с телом нашли еще 25 марта. За день до этого мать девушки вернулась в Россию. Там она поделилась о произошедшем со знакомым, который все рассказал итальянской полиции.