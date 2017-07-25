Четвертый этап опрессовки тепловых сетей в Челнах пройдет в августе

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25 июля в 11:06
В Татарстане масло подорожало на 25%, хлеб – на 10%
В Татарстане масло подорожало на 25%, хлеб – на 10%

Хотя официальная инфляция составила за этот период всего 3,1%. При этом сами граждане продолжают беднеть.

25 июля в 10:27
Даниса Зарипова дисквалифицировали в КХЛ на два года
Даниса Зарипова дисквалифицировали в КХЛ на два года

Одна из допинг-проб нападающего казанского “Ак Барса” дала положительный результат.

25 июля в 10:11
В Челнах тестируют новый автобус
В Челнах тестируют новый автобус

Vector Next накануне курсировал по маршруту №1, в него может поместиться до 53 пассажиров.

25 июля в 09:37
В Татарстане компания сливала отходы производства прямо в реку
В Татарстане компания сливала отходы производства прямо в реку

Результаты анализа проб воды выявили превышение в 1,3 раза нормативов предельно допустимых концентраций по аммонию и нитритам. 

25 июля в 09:00
Вузы Татарстана вошли в Топ-10 самых востребованных в России
Вузы Татарстана вошли в Топ-10 самых востребованных в России

Татарстан также отнесли к первой группе регионов, куда выпускники приезжают и учиться, и впоследствии работать.

25 июля в 08:26
В Челнах встретили победителей ралли «Шелковый путь 2017»
В Челнах встретили победителей ралли «Шелковый путь 2017»

Сегодня ночью команда «КАМАЗ-мастер» прилетела в Бегишево.

25 июля в 08:19
Из “Бегишево” возобновились рейсы в Пермь и Самару
Из “Бегишево” возобновились рейсы в Пермь и Самару

Рейсы будет выполнять авиакомпания «Комиавиатранс» на воздушных судах L-410 три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

24 июля в 16:37
В Татарстане 17-летний подросток спас тонущую девочку
В Татарстане 17-летний подросток спас тонущую девочку

Две ее подружки испугавшись, молча стояли у берега в воде и ничего не могли объяснить, Егор, не раздумывая, прямо в одежде сразу бросился в воду.

24 июля в 16:09
Роспотребнадзор РТ дал рекомендации по эксплуатации спиннеров
Роспотребнадзор РТ дал рекомендации по эксплуатации спиннеров

Управление изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия.

24 июля в 15:35
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

На этот раз причиной стали не ливни с ветром, а высокая пожароопасность в лесах.


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Министерство образования и науки РТ
12 июля, 2017

Об отказах школ переводить 9-классников в 10 класс:  «Решение об обучении по данной образовательной программе (10-11 классы) или переходе на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования принимает обучающийся вместе с родителями. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в школе свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления".

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25 июля 2017г. 12:24

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в 09:25
Рубрика: Вечерка On-Line

Четвертый этап опрессовки тепловых сетей в Челнах пройдет в августе

Четвертый этап опрессовки тепловых сетей в Челнах пройдет в августе

В Набережных Челнах завершились три этапа опрессовки тепловых сетей. Четвертый будет проходить с 8 по 22 августа. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома города Рафаиль Киямов.

По его словам, ремонт теплосети сегодня идет более чем на 20 участках по всему городу. Серьезными темпами ведется реконструкция основных тепловодов № 200 (ТЭЦ, Новый город), № 310, 210, БСИ. Работы выполняет филиал АО «Татэнерго» – «Набережночелнинские тепловые сети».

Кроме этого, производится замена старых труб с диаметром 1000 мм на новые с увеличением диаметра на 1200 мм. Это позволит существенно увеличить пропускную способность и снизить технологические потери.

По завершении плановых ремонтных работ на тепловых сетях по всему городу с 5 по 12 сентября будут проведены гидравлические испытания на прочность и плотность с последующим устранением выявленных повреждений. К 15 сентября тепловые сети будут готовы к подаче тепла.

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