Четвертый этап опрессовки тепловых сетей в Челнах пройдет в августе

В Набережных Челнах завершились три этапа опрессовки тепловых сетей. Четвертый будет проходить с 8 по 22 августа. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома города Рафаиль Киямов.

По его словам, ремонт теплосети сегодня идет более чем на 20 участках по всему городу. Серьезными темпами ведется реконструкция основных тепловодов № 200 (ТЭЦ, Новый город), № 310, 210, БСИ. Работы выполняет филиал АО «Татэнерго» – «Набережночелнинские тепловые сети».

Кроме этого, производится замена старых труб с диаметром 1000 мм на новые с увеличением диаметра на 1200 мм. Это позволит существенно увеличить пропускную способность и снизить технологические потери.

По завершении плановых ремонтных работ на тепловых сетях по всему городу с 5 по 12 сентября будут проведены гидравлические испытания на прочность и плотность с последующим устранением выявленных повреждений. К 15 сентября тепловые сети будут готовы к подаче тепла.