Четыре года назад была убита челнинская школьница Василиса Галицына

Сообщение о пропаже Василисы Галицыной поступило в ОП «Комсомольский» Набережных Челнов 2 февраля 2013 года в 20 часов вечера. Как установили полицейские, девочка училась в школе № 5, во 2 «б» классе, три раза в неделю посещала кружок хореографии. В субботу занятия в кружке проходили с 14:30 до 16:00 часов. В пятом часу вечера Василиса пошла домой в сопровождении школьной подруги и ее мамы. У надземного перехода через Казанский проспект попутчики девочки свернули в другую сторону. Василисе до дома было рукой подать. Но этот путь она так и не прошла. Исчезла.
Уже в первые сутки на поиски девочки вышли сотни добровольцев, затем к ним присоединились тысячи волонтеров со всего Татарстана. Удалось найти свидетелей, которые видели Василису вместе с неизвестным мужчиной, а также составить его фоторобот. А вечером 3 февраля у обочины автотрассы М-7, которая проходит через улицу Трубный проезд, поисковики нашли в снегу школьный рюкзак Василисы, шапку с оторванным помпоном и рукава от школьной формы. А еще через километр, по дороге на Мензелинска, обнаружили школьный дневник девочки. Он лежал в нескольких метрах от дороги, словно преступник вышвырнул его в окно автомобиля. Также полицейским удалось выяснить, что похитителя Василисы, возможно, зовут Фарид, а передвигается он на машине «Шевроле-Нива» темного цвета.
5 февраля полиция сообщила об аресте подозреваемого - 30-летнего уроженца Узбекистана Фарруха Ташбаева.
6 числа в Заинском районе, в 70 км от Набережных Челнов было обнаружено тело девочки. Как показало экспертное исследование, гибель ребенка вызвала обильная кровопотеря. Василиса истекла кровью. Прощание со школьницей прошло в субботу, 9 февраля, ровно через неделю после ее пропажи.
Фаррух Ташбаев был признан виновным по статьям пп. "в", "к" ч. 2 ст. 105, п. "д" ч. 2 ст. 126, п. "б" ч. 4 ст. 131, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ и осужден на пожизненный срок лишения свободы.
Комментарии посетителей
Вот не полюбила я этот магнит-косметик с самого начала)) Все-таки есть у нас хороший Впрок. Если бы там еще...
Ты просто дурак
Надо помнить о всех, кто причастен к этой трагедии - о президенте, который открыл ворота мигрантам - о...
Так все правильно - чем дольше строят, тем выше цена. Поэтому выгодно как можно дольше строить, неужели...
дорога не чищена,гололед,куча разворотов,сужение трассы-куда ей еще ехать
План такой - получить (наверное) джип за 4 ляма и позолоченную цацку, продать все это , что бы купить конуру в...
Сергей, у тебя еще нет выслуги лет, что бы за людьми убирать. Тебе же ясно при трудоустройстве сказали - 10 лет....
Слушай, баран, у тебя бомбить начинает, когда настойка боярышника кончается ?
Выражусь понятными для тебя словами: Отполировано. Давно. ТВОИМ ЯЗЫКОМ :))) ЗЫ: Серый, че ты такой тупой ?
тебя ж на лапату не усадишь.... ты хоть и навоз но будешь сопротивляться... или нет?
ну тебя то не позавут.... с шерстью и мозгами ты давно растался ... с тебя кабысдох пора шкуру да подковы...
ну твое дупло поди давно отполировано ..
роман, что, больно было ? Ну так ты не переживай, это же не принудительный массаж простаты ... Так ты поплачь,...
а ты дибил
Что бы у этого старосты сынок вырос павлушей морозовым.
Сергей, вот и будь бараном, коим всегда был. А то ишь ты - решил касту поменять. Сиди в своем стойле, не вякай и...
СеРОЖА, какой такой тебе, дятлу, курс ДОЛЛАРА ? Иди курс фанфуриков к б/у стеклотаре вычисляй, сорос помоечный ...
Ни хрена. Не получилось хитропопым прикинуться, так хоть щас - будь мужиком. Фраеров тут нашел. Ну еще понятно...
У меня. А ты, дятел этакий, полировщик болтов какого разряда ?
Сергей, не трогайте Ильдара. Хотя... Хоть трогай, хоть не трогай, Ильдар сам по себе вонючий. Он, очевдено, с...