Четыре года назад была убита челнинская школьница Василиса Галицына

Сообщение о пропаже Василисы Галицыной поступило в ОП «Комсомольский» Набережных Челнов 2 февраля 2013 года в 20 часов вечера. Как установили полицейские, девочка училась в школе № 5, во 2 «б» классе, три раза в неделю посещала кружок хореографии. В субботу занятия в кружке проходили с 14:30 до 16:00 часов. В пятом часу вечера Василиса пошла домой в сопровождении школьной подруги и ее мамы. У надземного перехода через Казанский проспект попутчики девочки свернули в другую сторону. Василисе до дома было рукой подать. Но этот путь она так и не прошла. Исчезла.



Уже в первые сутки на поиски девочки вышли сотни добровольцев, затем к ним присоединились тысячи волонтеров со всего Татарстана. Удалось найти свидетелей, которые видели Василису вместе с неизвестным мужчиной, а также составить его фоторобот. А вечером 3 февраля у обочины автотрассы М-7, которая проходит через улицу Трубный проезд, поисковики нашли в снегу школьный рюкзак Василисы, шапку с оторванным помпоном и рукава от школьной формы. А еще через километр, по дороге на Мензелинска, обнаружили школьный дневник девочки. Он лежал в нескольких метрах от дороги, словно преступник вышвырнул его в окно автомобиля. Также полицейским удалось выяснить, что похитителя Василисы, возможно, зовут Фарид, а передвигается он на машине «Шевроле-Нива» темного цвета.

5 февраля полиция сообщила об аресте подозреваемого - 30-летнего уроженца Узбекистана Фарруха Ташбаева.

6 числа в Заинском районе, в 70 км от Набережных Челнов было обнаружено тело девочки. Как показало экспертное исследование, гибель ребенка вызвала обильная кровопотеря. Василиса истекла кровью. Прощание со школьницей прошло в субботу, 9 февраля, ровно через неделю после ее пропажи.



Фаррух Ташбаев был признан виновным по статьям пп. "в", "к" ч. 2 ст. 105, п. "д" ч. 2 ст. 126, п. "б" ч. 4 ст. 131, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ и осужден на пожизненный срок лишения свободы.