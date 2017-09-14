Четыре года полиция Челнов разыскивает без вести пропавшего пенсионера

Полиция города Набережные Челны разыскивает 85-летнего Макарова Александра Павловича. Мужчина проживал в доме 2/10 поселка ГЭС. Он ушел из дома 8 июня 2013 года и пропал без вести.

Приметы: на вид 80 лет, рост 170-175 см., среднего телосложения, волосы темные с проседью.

Был одет: бейсболка черного цвета, темная куртка, спортивное трико черного цвета с белыми лампасами по бокам, ботинки коричневого цвета.

Особые приметы: носит усы, за правым ухом имеется шрам от операции, на правой кисти руки между большим и указательным пальцами татуировка в виде якоря.

Стоит отметить, что паспорт на имя пропавшего, был обнаружен в районе Боровецкого леса. Полиция также просит откликнуться граждан, которые обнаружили данные документы.

Контактный номер телефона: (8552)379116, 9274126999, 02.