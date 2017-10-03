Четыре взрослых и ребенок потерялись в Боровецком лесу

|03 октября в 13:57
Молодой человек рассказал пользователям сети, что палец спасти не удалось.
|03 октября в 13:22
Вместо денежных санкций ведомство хочет усилить разъяснительную работу о прививках. “Мы же не можем наказывать через родителей детей”, – сказала глава Минздрава Вероника Скворцова.
|03 октября в 12:43
Сообщения о тревоге поступают из школ города, Дворца земледельцев и здания Госсовета РТ.
|03 октября в 12:37
На дорогах республики над самыми аварийными участками ГИБДД начала запускать аэростат, чтобы искать водителей, выезжающих на встречные полосы движения с нарушением ПДД.
|03 октября в 10:44
Супругам, обвиняемым в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
|03 октября в 10:24
В конкурсе могут участвовать девушки и юноши от 16 до 30 лет.
|03 октября в 09:58
Специалисты составили административный протокол по статье «Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе».
|03 октября в 08:32
Сбор теплых вещей и обуви для нуждающихся проходит на базе молодежного центра «Нур» по 27 октября 2017 года по адресу: бульвар Академика Рубаненко, 2 (1/02) с 08.00 до 20.00.
|03 октября в 08:27
Мужчина забрался на емкость, чтобы начать перекачку. При этом он не надел противогаз и вдохнул ядовитые пары. Ему стало плохо и он упал вниз головой.
|03 октября в 08:17
При себе у погибшей было обнаружено около 100 тысяч рублей, которые она копила на свои похороны. Следственный комитет принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
Комментарии посетителей
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