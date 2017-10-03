Четыре взрослых и ребенок потерялись в Боровецком лесу

Звонок о помощи на единый номер 112 поступил накануне в 18:13. Звонившие утверждали, что потерялис в Боровецком лесу. Спастели узнали, что компания зашла в лес в районе Первомайки в 15:00. Машину оставили на грунтовой дороге и теперь находятся примерно в двух километрах о нее. Однако подробностей компания рассказать не смогла - внезапно оборвалась связь.

Прибывшие на место спасатели подали светозвуковой сигнал. В 20:37 заблудившиеся: четыре взрослых и 10-летний ребенок вышли из леса на звук сирены.