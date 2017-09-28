Чиновник из Зеленодольска сам у себя арендовал «Lexus»

23 сентября Следственное управление СКР по РТ сообщило об уголовном деле, возбужденном в отношении руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Зеленодольска и депутата Совета Раифского сельского поселения 42-летнего Олега Анисимова.

По версии следствия, в 2010 году Анисимов заключил договоры аренды земельных участков и зданий с подконтрольным ему ООО «Торговый Двор». Чтобы скрыть хищения, чиновник через местный горисполком изымал эти объекты и участки из оперативного управления, но недвижимость при этом продолжала использоваться. Деньги за аренду перечислялись на счета указанной фирмы и тратились Анисимовым по собственному усмотрению, пишут "Вести Камаза".

Так, за земельный участок на улице Паратская ежемесячно «капала» сумма в размере 16 800 рублей, а аренда здания на улице Засорина приносила доход 116 305 рублей каждый месяц. В результате в 2010 году на расчетный счет ООО «Торговый Двор» Департаментом было перечислено более 2,6 миллионов рублей.

26 сентября, пресс-служба Следственного управления сообщила о новом факте незаконной деятельности Олега Анисимова. В том же 2010 году чиновник заключил договор аренды автомобиля «Lexus» между возглавляемым им Департаментом и собой. Ежемесячная арендная плата составила 1200 рублей + содержание автомобиля за бюджетные средства. В итоге расходы на аренду и эксплуатацию автомобиля составили около 255 тысяч рублей. Престижную иномарку Анисимов использовал исключительно в личных целях, а по рабочим делам ездил на служебных автомобилях Департамента. В настоящий момент чиновник находится под домашним арестом. Расследование продолжается.