Чиновник из Зеленодольска сам у себя арендовал «Lexus»

23 сентября Следственное управление СКР по РТ сообщило об уголовном деле, возбужденном в отношении руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Зеленодольска и депутата Совета Раифского сельского поселения 42-летнего Олега Анисимова.
По версии следствия, в 2010 году Анисимов заключил договоры аренды земельных участков и зданий с подконтрольным ему ООО «Торговый Двор». Чтобы скрыть хищения, чиновник через местный горисполком изымал эти объекты и участки из оперативного управления, но недвижимость при этом продолжала использоваться. Деньги за аренду перечислялись на счета указанной фирмы и тратились Анисимовым по собственному усмотрению, пишут "Вести Камаза".
Так, за земельный участок на улице Паратская ежемесячно «капала» сумма в размере 16 800 рублей, а аренда здания на улице Засорина приносила доход 116 305 рублей каждый месяц. В результате в 2010 году на расчетный счет ООО «Торговый Двор» Департаментом было перечислено более 2,6 миллионов рублей.
26 сентября, пресс-служба Следственного управления сообщила о новом факте незаконной деятельности Олега Анисимова. В том же 2010 году чиновник заключил договор аренды автомобиля «Lexus» между возглавляемым им Департаментом и собой. Ежемесячная арендная плата составила 1200 рублей + содержание автомобиля за бюджетные средства. В итоге расходы на аренду и эксплуатацию автомобиля составили около 255 тысяч рублей. Престижную иномарку Анисимов использовал исключительно в личных целях, а по рабочим делам ездил на служебных автомобилях Департамента. В настоящий момент чиновник находится под домашним арестом. Расследование продолжается.
Комментарии посетителей
Давно пора, время обьединять народы,забыть 90 е национальные распри должны остатся в забытие, многим не...
27 сентября 2017. Министр образования России Ольга Васильева выступила за сокращение числа изучаемых в школах...
Извините, конечно же - Айгуль
Алсу - молодец ! Честная и смелая женщина. Сейчас так мало неравнодушных. И много тех, кто от собственной...
...в данном материале речь идет о ВОЗМОЖНОМ жестоком обращении с животным... .
Во дополнительные бабки Камазу и пускай он соберут пару сотен машин за эти деньги.
“Миллионы россиян пишут в соцсетях возмущенные сообщения после высказываний Лебедева о малышах, имеющих...
И как только люди терпят такое безобразие? Этот бесконечный лай собак, эту вонь? Может быть, и рад был бы...
«Это как то оправдывает предполагаемые издевательства хозяина по отношению к Найде?» Вот это...
Мэровская показуха. А контроль действительно плохой, его вообще нет. Киямов ни разу не спускался в переходы....
Впаяют по полной программе -года два условно, не мньше
Слабовато как-то, по нынешним меркам мелочи. Похоже на предлог, а так видно устранили.
А ведь Сергей прав! С легкой руки репортера на мужика повесили ярлык жестокого душегуба! А где обоснования, а...
Алсу, вот в чем вы правы, так в том что выводы относительно поведения обоих соседей пусть делают компетентные...
Если вы смотрели видео, то не могли не отметить его не совсем (мягко говоря) корректных действий в отношении...
Какая глупая женщина! Скандальная! Лживая! Подлая! С удовольствием позирует, строит из себя звезду! И с...
Алсу, спасибо что ответили. Я к сожалению не знаю подробности конфликта, свидетелем которого вы были. Но я не...
вот подлец
Я сама ездила к Айгуль в тот день и снимала этот конфликт. То, что Александр появится на ее участке и будет эта...
В нашей стране выживает сильнейший. Идет естественный отбор. Понятно, что когда уже родился инвалид, нужно по...