Чиновники Челнов отчитаются о своих доходах и активности в соцсетях

Государственные и муниципальные служащие в течение апреля должны предоставить в прокуратуру информацию обо всех своих аккаунтах, сообщает Эфир-24.

Соответствующие изменения в законодательство были внесены еще летом, но до этих пор сведения об интернет-страничках собирались только с кандидатов. Сейчас же это коснулось и тех, кто уже работает в государственных или муниципальных органах власти.

Наряду с информацией о своих страничках в соцсетях чиновники должны будут также сдать справки о своих доходах, расходах и имуществе. Такие же документы необходимо собрать членам семей государственных и муниципальных служащих.

По итогам прошлого года 99 челнинцев были привлечены в дисциплинарной ответственности за предоставление недостоверной информации.