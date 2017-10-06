Число погибших после столкновения поезда и автобуса под Владимиром выросло до 21 человека

Количество погибших при столкновении поезда и автобуса под Владимиром достигло 21 человека, сообщает «Интерфакс». На данный момент известно, что погиб 21 человек, из них трое детей.

Автобус и поезд столкнулись на железнодорожном переезде на станции Покров сегодня в 3.39 по московскому времени. Автобус заглох при переезде через пути, в него на полном ходу врезался поезд Санкт-Петербург – Нижний Новгород. По версии УМВД области, автобус выехал на пути на запрещающий сигнал светофора.