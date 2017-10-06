Число погибших после столкновения поезда и автобуса под Владимиром выросло до 21 человека

|06 октября в 10:41
По информации источника агентства в правоохранительных органах, звонки инициировали лица, связанные с «Исламским государством».
|06 октября в 10:16
В рамках проведения тренировки по гражданской обороне на территории города обустроили подвижные пункты питания.
|06 октября в 09:38
С 1 февраля 2017 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с учетом индексации составляет 4 805 рублей 11 копеек.
|06 октября в 09:23
Автобус и поезд столкнулись на железнодорожном переезде на станции Покров в 3 часа ночи.
|06 октября в 08:28
Причиной стали черный дым, неприятный запах и отсутствие специального разрешения.
|06 октября в 08:05
В Челнах прошла рабочая встреча по вопросам трудоустройства осужденных и получения ими допобразования.
|05 октября в 16:41
Эвакуируются сотрудники и посетители торгового центра «Тандем», а также Министерства культуры РТ и Министерства по делам молодежи и спорта РТ.
|05 октября в 15:31
Трагедия произошла сегодня ночью, 5 октября, в селе Новое Ильдеряково Аксубаевского района.
|05 октября в 13:59
Поводом послужило сообщение на сайте о жалобе челнинца на грязные пеленки в роддоме.
|05 октября в 13:04
В республике ожидается сильный ветер. Спасатели дают советы, как уберечь себя от стихии.
Комментарии посетителей
для русскоязычных учеников татарский должен быть по желанию и уж точно не должно быть по нему обязательных...
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Чтобы подать электронное заявление на портале государственных и муниципальных услуг Татарстана, вам нужно...
И по какому такому закону родитель,отказавшийся от Манту, воспользовавшись своим законным правом на отказ...
Почему ? Назовешь, еще как. Ловите: - песец - писец - песнец - пипец - капец - звездец - north fox (англ.) и длинно, но...
И чаво тута правильнаго ? Если денюжег нету, то чё, главдохтур то зделать сможит ? Он чё, валшебник или тама...
А теперь обьясните смысл изучения татарского яхыка.Зачем?
Подход правильный, но только уроков для изучения языка недостаточно. Среда - частично языковая, и эту...
А в соцзащите в Новом городе в 17/11 на подачу заявления на субсидии на тепло нет талонов на портале госуслуг до...
Правильно наказали. Пишите жалобу в Роспотребнадзор: https://написать-жалобу.рф/жалоба-в-роспотребнадзор/
При чем тут только тепло, субсидия дается на оплату ЖКУ, вот этот раздел “Подача заявки на назначение...
Это пи*** товарищи. Ну никак не назовешь.
Там тоже нет субсидии на тепло. За 5 лет не могли сделать отдельное окно по субсидиям на тепло.
Ошиблись, завлечение подается в разделе “Социальная защита”, а не «ЖКХ: оплата коммунальных услуг»
Я как родитель, сам несу ответственность за своих детей. Прививки - дело добровольное, а нас заставляют их...
Для проведения такой акции надо привлекать ТОС и советы МКД, чтоб каждый житель знал что, куда.
Нет в разделе ЖКХ окна “подать заявление”. Зачем писать о том чего нет? Да и сам процесс отсканировать...
Такая бредятина про народные средства от туберкулеза. Мамаши, ваше место в психушке. На форумах нахватались...
Камилла, из какого тайного источника эта информация? Вам в детстве все прививки ставили. Вы живы и, кажется, ...
Эти же женщины потом будут обвинять воспитателей, врачей за то, что не уследили, не вылечили детей.