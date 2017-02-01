Cуд приговорил Рамиля Ибрагимова к штрафу в 50 тысяч рублей

В Казани суд вынес приговор Рамилю Ибрагимову. Бывший руководитель челнинского ИТ-парка получил штраф в 50 тысяч рублей. Кроме того, в пользу государства постановили изъять iPhone Ибрагимова. Об этом сообщает корреспондент Inkazan из зала суда.
Напомним, что уголовное дело было возбуждено летом минувшего года, после того, как руководитель Союза молодых лидеров инноваций РТ Рамиль Ибрагимов опубликовал в социальных сетях пост о массовом расстреле в ночном клубе Орландо. В комментарии он отметил, что союз «искренне поддерживает эту убедительную акцию».
Ибрагимова обвинили в совершении преступления по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ – публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма.
Комментарии посетителей
План такой - получить (наверное) джип за 4 ляма и позолоченную цацку, продать все это , что бы купить конуру в...
Сергей, у тебя еще нет выслуги лет, что бы за людьми убирать. Тебе же ясно при трудоустройстве сказали - 10 лет....
Слушай, баран, у тебя бомбить начинает, когда настойка боярышника кончается ?
Выражусь понятными для тебя словами: Отполировано. Давно. ТВОИМ ЯЗЫКОМ :))) ЗЫ: Серый, че ты такой тупой ?
тебя ж на лапату не усадишь.... ты хоть и навоз но будешь сопротивляться... или нет?
ну тебя то не позавут.... с шерстью и мозгами ты давно растался ... с тебя кабысдох пора шкуру да подковы...
ну твое дупло поди давно отполировано ..
роман, что, больно было ? Ну так ты не переживай, это же не принудительный массаж простаты ... Так ты поплачь,...
а ты дибил
Что бы у этого старосты сынок вырос павлушей морозовым.
Сергей, вот и будь бараном, коим всегда был. А то ишь ты - решил касту поменять. Сиди в своем стойле, не вякай и...
СеРОЖА, какой такой тебе, дятлу, курс ДОЛЛАРА ? Иди курс фанфуриков к б/у стеклотаре вычисляй, сорос помоечный ...
Ни хрена. Не получилось хитропопым прикинуться, так хоть щас - будь мужиком. Фраеров тут нашел. Ну еще понятно...
У меня. А ты, дятел этакий, полировщик болтов какого разряда ?
Сергей, не трогайте Ильдара. Хотя... Хоть трогай, хоть не трогай, Ильдар сам по себе вонючий. Он, очевдено, с...
Сергей не трогай га...но, вонять не будет.
Эх, Сергей, говорили что ты тролль А у тебя , оказывается бомбит - http://turboportal.ru/pics/sandbox/4666-post.html...
вау.... судя по описанию ты дока в этом вопросе.... интересно что твоя мама лакала перед тем как тебя зачать в...
)))))) а у кого она есть?
ну совсем запутали... это что укрепление или как Текущий курс рубля объявлен невозможным Далее:...