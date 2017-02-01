Cуд приговорил Рамиля Ибрагимова к штрафу в 50 тысяч рублей

В Казани суд вынес приговор Рамилю Ибрагимову. Бывший руководитель челнинского ИТ-парка получил штраф в 50 тысяч рублей. Кроме того, в пользу государства постановили изъять iPhone Ибрагимова. Об этом сообщает корреспондент Inkazan из зала суда.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено летом минувшего года, после того, как руководитель Союза молодых лидеров инноваций РТ Рамиль Ибрагимов опубликовал в социальных сетях пост о массовом расстреле в ночном клубе Орландо. В комментарии он отметил, что союз «искренне поддерживает эту убедительную акцию».

Ибрагимова обвинили в совершении преступления по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ – публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма.