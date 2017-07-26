Данис Зарипов: «Не могу сейчас говорить. Перезвоните года через два»

Форвард казанского «Ак Барса» Данис Зарипов отказался комментировать информацию о дисквалификации на 2 года за употребление допинга. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей», корреспондент которого связался с хоккеистом.

«Я пока ничего по этому поводу сказать не могу. Не знаю, откуда эта информация появилась. Мне пока никто не звонил, ничего по этому поводу не знаю. И комментировать не буду», – сказал Зарипов.

При этом издание отмечает, что Международная федерация хоккея уведомила КХЛ и самого хоккеиста об обнаружении запрещенных препаратов в его допинг-пробе.

Корреспонденту портала «Первый областной», пытавшемуся взять комментарий, Зарипов заявил: «Я не могу сейчас говорить. Перезвоните года через два».

Сегодня стало известно, что 36-летний Данис Зарипов, в прошлом сезоне выступавший за «Магнитку», отстранен на 2 года из-за положительной допинг-пробы, взятой в чемпионате КХЛ сезона-2016/17. Казанский клуб, магнитогорский «Металлург» и сам спортсмен собираются подать аппеляцию.