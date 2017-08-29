Данису Зарипову разрешили играть в НХЛ

Российский нападающий Данис Зарипов прокомментировал официальное заявление НХЛ, разрешающее ему выступать в заокеанской лиге.

«Эмоции самые положительные! Это первая хорошая новость за прошедший месяц. Конечно, я очень благодарен боссам НХЛ за то, что они разрешили мне выступать в лучшей лиге мира. Сейчас дело за мной — подписать контракт с одной из команд и выступить достойно, показать свои лучшие качества и дать результат», — заявил Зарипов, отметив, что находится «в процессе обсуждения» с рядом клубов.

По словам игрока, он «хорошо пообщался» с руководством НХЛ, и этот разговор, возможно, повлиял на решение. При этом решение НХЛ не отменяет судебных разбирательств в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), подчеркнул хоккеист.

Ранее Зарипов неоднократно говорил, что ему не нравится североамериканский стиль хоккея. «Как профессионал я готов попробовать что-то новое, бросить себе новый вызов. К тому же человек ко всему привыкает. Постараюсь как можно быстрее перестроиться и проявить себя», — отметил игрок.

Зарипов также сказал, что предпочтений по клубам у него нет. «Главное — чтобы мне доверяли», — подчеркнул он.

Напомним, что летом Зарипов перешел из магнитогорского «Металлурга» в «Ак Барс» и 7 июля был представлен в качестве новичка казанской команды. Однако три недели спустя стало известно, что хоккеист дисквалифицирован Международной федерацией хоккея до мая 2019 года за положительную допинг-пробу, пишет «БИЗНЕС Online».