Дефицит бюджета Татарстана в 2018 году составит более 6 млрд рублей

Консолидированный бюджет Татарстана запланирован на 2018 год с дефицитом 6,1 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр РТ Алексей Песошин на совещании правительства республики.

Так, по его словам, в 2019 году дефицит составит 6 млрд рублей, а в 2020 году — 5,9 млрд рублей.

- Нужно вести работу как с точки зрения расширения налогооблагаемой базы, ликвидации заложенности по налогам, так и по повышению эффективности расходов, - сказал Песошин.

В свою очередь министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин добавил, что объем налоговых и неналоговых доходов на 2018 год прогнозируется в объеме 224 млрд рублей, на 2019 год — 229,8, на 2020 год — 237,8 млрд рублей, сообщает Татпресса.