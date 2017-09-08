Дефицит бюджета Татарстана в 2018 году составит более 6 млрд рублей

Консолидированный бюджет Татарстана запланирован на 2018 год с дефицитом 6,1 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр РТ Алексей Песошин на совещании правительства республики.
Так, по его словам, в 2019 году дефицит составит 6 млрд рублей, а в 2020 году — 5,9 млрд рублей.
- Нужно вести работу как с точки зрения расширения налогооблагаемой базы, ликвидации заложенности по налогам, так и по повышению эффективности расходов, - сказал Песошин.
В свою очередь министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин добавил, что объем налоговых и неналоговых доходов на 2018 год прогнозируется в объеме 224 млрд рублей, на 2019 год — 229,8, на 2020 год — 237,8 млрд рублей, сообщает Татпресса.
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