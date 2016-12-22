Делегация из Сенегала приехала на «КАМАЗ»

Иностранную делегацию возглавил министр рыболовства и морского хозяйства страны Умар Гуе. В составе делегации – посол Сенегала в России Абдул Салам Диал, должностные лица министерства рыболовства. Основная цель визита – знакомство с производством «КАМАЗа», а также переговоры о поставке крупной партии камазовской спецтехники в Сенегал, сообщает пресс-служба ПАО "КАМАЗ".

В рамках визита высокопоставленные гости посетили автомобильный завод, КИП «Мастер», ознакомились с системой складирования запчастей и готовой продукции. В здании Генеральной дирекции прошли переговоры с участием генерального директора «КАМАЗа» Сергея Когогина.