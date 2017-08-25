Дело за откровенную фотосессию в храме под Елабугой возбуждать не стали

Уголовное дело за откровенную фотосессию в разрушенном храме под Елабугой возбуждать не стали. Как мы уже писали, скандал всероссийского масштаба разгорелся после обнаружения снимков сделанных для челнинского журнала «Совет да любовь» в разрушенном храме села Гали под Елабугой. На снимках молодая жительница Челнов представала в прозрачном пеньюаре, через который было видно ноги живот и нижнее белье, в стенах храма. После проведения религиоведческой экспертизы следователи сделали вывод, что в действиях модели, фотографа и журнала отсутствует состав преступления, сообщает портал "Челны24".