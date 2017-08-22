Вход | Регистрация
Курсы валют (22.08.2017):
$59.1409-0.2203 69.4314-0.2883
Погода в Набережных Челнах:
Ясно Ясно Ясно
+21° +18° +25°
Вечер
22 августа		 Ночь
23 августа		 Утро
23 августа
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
22 августа в 15:35
В Татарстане ТЭЦ перейдет на сжигание мазута
В Татарстане ТЭЦ перейдет на сжигание мазута

Это вынужденная мера в связи с проведением плановых профилактических работ газопровода.

22 августа в 14:52
Теракты в Каталонии: подозреваемые предстали перед судом
Теракты в Каталонии: подозреваемые предстали перед судом

Задержанные - Мухаммед Шемляль, Дрисс Укабир, Мухаммед Ааля и Сальх Кариб - были доставлены в Мадрид при повышенных мерах безопасности

22 августа в 14:13
Иван Купала “переезжает” на набережную Тукая
Иван Купала “переезжает” на набережную Тукая

Обрядовый праздник, который отмечается в июле, власти города перенесли на конец августа.

22 августа в 13:30
Лидеру “двадцатьдевятников” станет “веселее” в “Черном Дельфине”
Лидеру “двадцатьдевятников” станет “веселее” в “Черном Дельфине”

В знаменитой колонии для “пожизненников” стены были перекрашены, изменились освещаемость и размер камер, устранен «специфический тюремный запах».

22 августа в 12:30
В Челнах в очередной раз перекроют проспект
В Челнах в очередной раз перекроют проспект

На этот раз - из-за соревнования среди водителей магистральных автопоездов на Кубок мэра.

22 августа в 11:44
В День города по Челнам проедет автокарнавал из КАМАЗов.
В День города по Челнам проедет автокарнавал из КАМАЗов.

Кроме того, жителей ждут традиционный Фестиваль цветов и скачки, RETRO PARTY, Нюша и салют на майдане.

22 августа в 11:38
В “СИНЕМА ПАРК” Челнов ожидается премьера мистического триллера «Гоголь. Начало»
В “СИНЕМА ПАРК” Челнов ожидается премьера мистического триллера «Гоголь. Начало»

Покупая билеты до 31 августа можно получить специальные условия на все 4 фильма.

22 августа в 11:11
Дочь Роберта Рождественского попросила прислать ей ругательства на татарском языке
Дочь Роберта Рождественского попросила прислать ей ругательства на татарском языке

Екатерина Рождественская уточнила: ей требуются «средне-приличные бытовые ругательства», а слишком неприличные слать не нужно.

22 августа в 10:16
Рабочий КАМАЗа упал с большой высоты
Рабочий КАМАЗа упал с большой высоты

Его госпитализировали с множественными переломами и в бессознательном состоянии.

22 августа в 10:13
В Челнах девочке оторвало руку в ДТП
В Челнах девочке оторвало руку в ДТП

Наш корреспондент стал свидетелем последствий наезда на ребенка на пешеходном переходе в районе остановки “Автостанция”.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

Ложь
Правда

Индекс правды: 86%
Проголосовало: 80

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 32 от 17 августа, 2017г.
22 августа 2017г. 16:36

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
Как задерживали экс-ректора Казанского кооперативного института (ВИДЕО)
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 11:44
Рубрика: Вечерка On-Line

В День города по Челнам проедет автокарнавал из КАМАЗов.

В День города по Челнам проедет автокарнавал из КАМАЗов.

В День города по главным проспектам Челнов проедет Avto-Карнавал «УРАМFEST». «КАМАЗы», оформленные творческими коллективами города, стартуют от парка Сидоровский, сделают остановку в парке Победы и проедут до майдана парка Прибрежный.

Как сообщила начальник управления культуры Эльвира Ногманова в ходе пресс-конференции для городских СМИ, у каждой из 25 машин будет свое оформление и своя история. Так, с одной из машин театром кукол будет продемонстрирован спектакль для детей, на другой дадут  представление артисты татарского драматического театра, с одной из автоплощадок выступят циркачи.

В 14.00 на дороге развернётся представление в парке Сидоровский. С 14.00 до 15.30 колонна будет двигаться по проспектам Мусы Джалиля-Набережночелнинскому-Мира до Парка Победы. С 16.30 Avto-Карнавал «УРАМFEST» проедет от парка Победы до Майдана парка «Прибрежный» по проспектам Мира – Хасана Туфана.

Кроме уникального автокарнавала, 30 августа в городе пройдет большая программа для всех категорий населения, сообщает пресс-служба города. В 18.00 в парке Победы пройдет RETRO PARTY «Для тех кому за…». В 10.00 на майдане парка Прибрежный начнется Фестиваль цветов «Акварель-2017»; праздничный концерт «Цветочная фейерия» и ярмарка-продажа цветочно-декоративных растений. Отметим, что фигуры, выставленные на конкурс, останутся на майдане до воскресенья – в течение четырех дней челнинцы смогут сфотографироваться с полюбившимися экспонатами.

На ипподроме также будет своя программа. Как сообщила начальник управления физкультуры и спорта Наталья Безрукова, в 11.00 здесь начнутся конно-спортивные соревнования. Заявки еще принимаются, но ожидается не менее 70 наездников со всего Закамского региона. На ипподроме можно будет увидеть скачки арабской породы рысаков, рысистые бега, джигитовку и многое другое.

В 12.00 в парке Сидоровский состоится праздничный фестиваль «Мозаика культур». В 14.00 в парке Победы пройдет праздничная программа «Open ЧЕЛНЫГРАД».

Основная программа пройдет на майдане парка Прибрежный. С 17.00 здесь начнется песенный марафон «Я пою тебе, Челны», который продолжится праздничным представлением «ЧАЛЛЫ – Татарстан горурлыгы!». «Я пою тебе, Челны» станет новшеством этого года – челнинцы и гости города смогут стать караоке-звездами на один час и устроить караоке-баттл. Марафон известных песен продолжится флешмобом – исполнением гимна Татарстана. Слова будут транслироваться с экрана, установленного на сцене майдана.

В 18.40 выступит популярный ВИА «Волга-Волга». В 19.30 - «Казан егетлэре». В 20.00 на сцену выйдет певица Нюша. В 21.00 вечер закончится праздничным фейерверком.

Оцените материал:
  • Понравился: 0
  • Не понравился: 0
Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Утро, день, вечер, ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru