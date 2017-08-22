В День города по Челнам проедет автокарнавал из КАМАЗов.

В День города по главным проспектам Челнов проедет Avto-Карнавал «УРАМFEST». «КАМАЗы», оформленные творческими коллективами города, стартуют от парка Сидоровский, сделают остановку в парке Победы и проедут до майдана парка Прибрежный.
Как сообщила начальник управления культуры Эльвира Ногманова в ходе пресс-конференции для городских СМИ, у каждой из 25 машин будет свое оформление и своя история. Так, с одной из машин театром кукол будет продемонстрирован спектакль для детей, на другой дадут представление артисты татарского драматического театра, с одной из автоплощадок выступят циркачи.
В 14.00 на дороге развернётся представление в парке Сидоровский. С 14.00 до 15.30 колонна будет двигаться по проспектам Мусы Джалиля-Набережночелнинскому-Мира до Парка Победы. С 16.30 Avto-Карнавал «УРАМFEST» проедет от парка Победы до Майдана парка «Прибрежный» по проспектам Мира – Хасана Туфана.
Кроме уникального автокарнавала, 30 августа в городе пройдет большая программа для всех категорий населения, сообщает пресс-служба города. В 18.00 в парке Победы пройдет RETRO PARTY «Для тех кому за…». В 10.00 на майдане парка Прибрежный начнется Фестиваль цветов «Акварель-2017»; праздничный концерт «Цветочная фейерия» и ярмарка-продажа цветочно-декоративных растений. Отметим, что фигуры, выставленные на конкурс, останутся на майдане до воскресенья – в течение четырех дней челнинцы смогут сфотографироваться с полюбившимися экспонатами.
На ипподроме также будет своя программа. Как сообщила начальник управления физкультуры и спорта Наталья Безрукова, в 11.00 здесь начнутся конно-спортивные соревнования. Заявки еще принимаются, но ожидается не менее 70 наездников со всего Закамского региона. На ипподроме можно будет увидеть скачки арабской породы рысаков, рысистые бега, джигитовку и многое другое.
В 12.00 в парке Сидоровский состоится праздничный фестиваль «Мозаика культур». В 14.00 в парке Победы пройдет праздничная программа «Open ЧЕЛНЫГРАД».
Основная программа пройдет на майдане парка Прибрежный. С 17.00 здесь начнется песенный марафон «Я пою тебе, Челны», который продолжится праздничным представлением «ЧАЛЛЫ – Татарстан горурлыгы!». «Я пою тебе, Челны» станет новшеством этого года – челнинцы и гости города смогут стать караоке-звездами на один час и устроить караоке-баттл. Марафон известных песен продолжится флешмобом – исполнением гимна Татарстана. Слова будут транслироваться с экрана, установленного на сцене майдана.
В 18.40 выступит популярный ВИА «Волга-Волга». В 19.30 - «Казан егетлэре». В 20.00 на сцену выйдет певица Нюша. В 21.00 вечер закончится праздничным фейерверком.
Комментарии посетителей
Рейтинг - фуфло. Никчемная система галочек и палочек для исполкома. В гимназиях/лицеях 1. Фильтруют детей при...
В школах и дет.садах частенько родители ремонт оплачивают, из своего кармашка... А вот ” благоприятное...
если бы там “шишки” и “мажоры” переходили по переходу -то давно бы проблему решили
Правильно 1 сентября рабочий день.Что за праздник ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ.? Это средневековье а сейчас кто не знает...
Челнинец, +1
В этом месте давно пора сделать подземный переход, убрать светофор и переделать разворот со стороны города,...
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в чем польза мороженого то потребителю , повеселили конечно . вкусно - понятно , а польза то какая?
Удачи местному производителю!
вот нахрена, спрашивается, держать в многоквартирном доме (по сути в клетушке) таких огромных собак? им же ...
хорошо, что не перенесли день знаний на 2-е сентября. 1 сентября учиться все равно не будут, часа два...
И в школах сами родители покупают!
а почему тогда в детсадах рабочие тетради по татарскому языку родители сами покупают? Если бюджет такие...
Статья 11.1. КоАП РТ Безбилетный проезд на пассажирском городском и пригородном автомобильном транспорте и...
Не ООО “Электротранспорт” а МУП “Электротранспорт”. Не надо путать это два разных предприятия..
Рейтинг школ сейчас - это на 100% ложь. Отбирать по конкурсу лучше всех подготовленных к школе детей, вынуждать...
Открыли Америку! Проверьте все гимназии. Там точно такая же картина! 1 в 1. Так можно всех директоров уволить!
135 млн руб - это всего на вторую половину 2017 года. А сколько всего? Прожорлива однако эта чёрная дыра под...
” Путинизм головного мозга” - это лучше, чем отсутствие головного мозга или наличие в нём лишь одной извилины....
Предыдущий комментатор боится за духовные скрепы... Они вовсю трещат и идут в разнос))))