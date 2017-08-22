В День города по Челнам проедет автокарнавал из КАМАЗов.

В День города по главным проспектам Челнов проедет Avto-Карнавал «УРАМFEST». «КАМАЗы», оформленные творческими коллективами города, стартуют от парка Сидоровский, сделают остановку в парке Победы и проедут до майдана парка Прибрежный.

Как сообщила начальник управления культуры Эльвира Ногманова в ходе пресс-конференции для городских СМИ, у каждой из 25 машин будет свое оформление и своя история. Так, с одной из машин театром кукол будет продемонстрирован спектакль для детей, на другой дадут представление артисты татарского драматического театра, с одной из автоплощадок выступят циркачи.

В 14.00 на дороге развернётся представление в парке Сидоровский. С 14.00 до 15.30 колонна будет двигаться по проспектам Мусы Джалиля-Набережночелнинскому-Мира до Парка Победы. С 16.30 Avto-Карнавал «УРАМFEST» проедет от парка Победы до Майдана парка «Прибрежный» по проспектам Мира – Хасана Туфана.

Кроме уникального автокарнавала, 30 августа в городе пройдет большая программа для всех категорий населения, сообщает пресс-служба города. В 18.00 в парке Победы пройдет RETRO PARTY «Для тех кому за…». В 10.00 на майдане парка Прибрежный начнется Фестиваль цветов «Акварель-2017»; праздничный концерт «Цветочная фейерия» и ярмарка-продажа цветочно-декоративных растений. Отметим, что фигуры, выставленные на конкурс, останутся на майдане до воскресенья – в течение четырех дней челнинцы смогут сфотографироваться с полюбившимися экспонатами.

На ипподроме также будет своя программа. Как сообщила начальник управления физкультуры и спорта Наталья Безрукова, в 11.00 здесь начнутся конно-спортивные соревнования. Заявки еще принимаются, но ожидается не менее 70 наездников со всего Закамского региона. На ипподроме можно будет увидеть скачки арабской породы рысаков, рысистые бега, джигитовку и многое другое.

В 12.00 в парке Сидоровский состоится праздничный фестиваль «Мозаика культур». В 14.00 в парке Победы пройдет праздничная программа «Open ЧЕЛНЫГРАД».

Основная программа пройдет на майдане парка Прибрежный. С 17.00 здесь начнется песенный марафон «Я пою тебе, Челны», который продолжится праздничным представлением «ЧАЛЛЫ – Татарстан горурлыгы!». «Я пою тебе, Челны» станет новшеством этого года – челнинцы и гости города смогут стать караоке-звездами на один час и устроить караоке-баттл. Марафон известных песен продолжится флешмобом – исполнением гимна Татарстана. Слова будут транслироваться с экрана, установленного на сцене майдана.

В 18.40 выступит популярный ВИА «Волга-Волга». В 19.30 - «Казан егетлэре». В 20.00 на сцену выйдет певица Нюша. В 21.00 вечер закончится праздничным фейерверком.