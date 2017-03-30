День ипотеки и потребительского кредита пройдет в Челнах

2 апреля в ДК «КАМАЗА» пройдет День ипотеки и потребительского кредита. Челнинцев и гостей города приглашают «потрогать» свою мечту, получить реальную цену и при желании тут же оформить заявку на потребительский кредит по максимально приемлемым условиям.
Свои услуги вам предложат представители строительных, автомобильных компаний, банков, агентств недвижимости, налоговой службы и пенсионного фонда, консультанты по социальной ипотеке. Приходите всей семьей, чтобы определиться с выбором и получить полную консультацию по интересующим вас продуктам в одном месте.
Консультанты подскажут, как можно заработать на покупке квартиры посредством налогового вычета, как недорого застраховать недвижимость для получения кредита, а также уменьшить платеж по нему, и что делать, если появились просрочка по обязательствам.
Воспользоваться уникальным случаем получить бесплатные консультации и ответы на вопросы, связанные с потребительским кредитованием, в одном месте, не теряя времени на хождение по офисам этих компаний, можно 2 апреля в ДК «КАМАЗ»!
Общегородской День ипотеки и потребительского кредита организует Союз «Торгово-промышленная палата г. Набережные Челны Республики Татарстан» при поддержке Исполнительного комитета Автограда.
Комментарии посетителей
Только бестолочь могла “оказаться в ловушке” на этом мосту - места там везде достаточно... подобные мосты...
Наркотики никогда к хорошему не приводят !
Татарстан первый не по безопасности дорог а по собираемости штрафов за нарушения ПДД.
вообщето я писал тому, кого расмешили
Думаю, виноват Обама. :)
Придурок, если ты лично видел что кому то заплатили, предъявляй доказательства, если нет, то заткнись. ...
Прокурор он проверит,и даст справедливую оценку бугульминских заезжих казачков
Что за на..? Проблем с деньгами у него нет, а дома не достраивает. Правильно, что Ливаду взяли под стражу, может,...
что за чушь. проплаченный отзыв.
Хочется верить, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до декриминализации легких наркотиков....
Ну вот, видите.... А говорят, что плохо живём...
вы можете засунуть свое мнение куда угодно, а я пишу от имени народа. Обманутый вкладчик не будет защищать...
Ну зачем уж Вы так уничижительно и презрительно про пенсионеров («позарились на копейку за участие») и про...
Не сторонник Навального, а что Вы такой нервный, трижды восклицаете, переходите на личность, обзываете? Не...
типичная путинская бестолочь, других критикуете, сами ничего не делаете !!!я не сторонник Навального, народ...
Почему дорожная разметка должна быть только на проспекте М.Джалиля и к 9 мая? В остальное время и на других...
В советское время строго было с этим. Не позволяли принимать на работу руководителям своих родственников...
Мы не смотрим “зомбоящик”, мы роемся только на помойках Интернета, находим там фразы типа “Единая Россия...
Потому что у нас только прикрываются религией, а на деле говно. Соседи строят из себя истинных мусульман, а за...
Во - истину.., - евреи - дети Авраама - ( во всяком слове и деле своём , - внемающие Господу , подобно как отец их ...