День ипотеки и потребительского кредита пройдет в Челнах

2 апреля в ДК «КАМАЗА» пройдет День ипотеки и потребительского кредита. Челнинцев и гостей города приглашают «потрогать» свою мечту, получить реальную цену и при желании тут же оформить заявку на потребительский кредит по максимально приемлемым условиям.

Свои услуги вам предложат представители строительных, автомобильных компаний, банков, агентств недвижимости, налоговой службы и пенсионного фонда, консультанты по социальной ипотеке. Приходите всей семьей, чтобы определиться с выбором и получить полную консультацию по интересующим вас продуктам в одном месте.

Консультанты подскажут, как можно заработать на покупке квартиры посредством налогового вычета, как недорого застраховать недвижимость для получения кредита, а также уменьшить платеж по нему, и что делать, если появились просрочка по обязательствам.

Воспользоваться уникальным случаем получить бесплатные консультации и ответы на вопросы, связанные с потребительским кредитованием, в одном месте, не теряя времени на хождение по офисам этих компаний, можно 2 апреля в ДК «КАМАЗ»!

Общегородской День ипотеки и потребительского кредита организует Союз «Торгово-промышленная палата г. Набережные Челны Республики Татарстан» при поддержке Исполнительного комитета Автограда.