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27 марта в 15:34
В Челнах мать нашла своего ребенка повисшего на ремнях инвалидного кресла
В Челнах мать нашла своего ребенка повисшего на ремнях инвалидного кресла

Ребенок, страдающий ДЦП, скончался от удушения, после того, как съехал с кресла и повис на ремнях безопасности.

27 марта в 14:46
На трассе М-7 дальнобойщики начали забастовку против системы «Платон» (ВИДЕО)
На трассе М-7 дальнобойщики начали забастовку против системы «Платон» (ВИДЕО)

протестующих здесь собралось около 100 автомобилей (фур и легковых), патрульных машин – порядка 15. Водители большегрузов сегодня здесь с 9 утра.

27 марта в 14:39
Прокурор РТ поручил провести проверку после публикации открытого письма Яковлева
Прокурор РТ поручил провести проверку после публикации открытого письма Яковлева

Проведение проверки поручено прокурору Челнов Александру Евграфову и начальнику профильного отдела аппарата прокуратуры республики Ринату Латыпову.

27 марта в 13:29
Региональная сессия Европейского молодежного парламента в России пройдет в Челнах
Региональная сессия Европейского молодежного парламента в России пройдет в Челнах

В течение двух дней участники будут обсуждать на английском языке актуальные темы, связанные с международными отношениями, социальными вопросами, проблемами окружающей среды и здравоохранения.

27 марта в 10:36
День памяти усопших в Челнах пройдет 29 апреля
День памяти усопших в Челнах пройдет 29 апреля

На кладбищах города пройдет санитарная очистка.

27 марта в 10:32
Наиль Магдеев: «Начинайте наводить порядок»
Наиль Магдеев: «Начинайте наводить порядок»

В Челнах традиционный санитарно-экологический двухмесячник по благоустройству начнется только 1 апреля, а руководство города просит начинать убираться уже сейчас.

27 марта в 08:33
1 апреля в Челнах пройдет турнир по стрельбе из арбалета
1 апреля в Челнах пройдет турнир по стрельбе из арбалета

К участию в турнире приглашаются команды работающей молодежи предприятий и учреждений города в составе четырех человек (3 парня + 1 девушка).

27 марта в 08:16
В Набережных Челнах сотрудники МЧС спасли семью от разъяренного кота
В Набережных Челнах сотрудники МЧС спасли семью от разъяренного кота

На единый номер вызова экстренных служб 112 от хозяев кота поступила информация о том, что животное бросается на людей, члены семьи попрятались от него в комнатах.
27 марта в 08:07
Рустам Минниханов определил дни проведения “Сабантуя” в Татарстане
Рустам Минниханов определил дни проведения “Сабантуя” в Татарстане

В городе Набережные Челны “Сабантуй” пройдет 8 июля, в Казани – 15 июля, в сельских населенных пунктах - 1,2 июля 2017 года.

27 марта в 07:53
В Челнах медика, приехавшего на помощь ребенку, пырнули ножом
В Челнах медика, приехавшего на помощь ребенку, пырнули ножом

Дело на особый контроль взял Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

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Выпуск 11 от 22 марта, 2017г.
27 марта 2017г. 21:28

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в 10:36
Рубрика: Вечерка On-Line

День памяти усопших в Челнах пройдет 29 апреля

День памяти усопших в Челнах пройдет 29 апреля

На кладбищах города пройдет санитарная очистка. МУП «Горкоммунхоз» (ответственный за содержание всех городских кладбищ - прим. ред.), подготовит необходимую технику, бункера и контейнеры, инструменты: лопаты и грабли.

- Особое внимание требуется уделить очистке территорий закрытых кладбищ, обрезке деревьев и кустарников, сбору и вывозу валежника, мусора, - отметил сегодня во время делового понедельника руководитель исполкома Ринат Абдуллин. 

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