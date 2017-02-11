День презерватива пройдет в Челнах

13 февраля фонд Тимура Исламова проведет День открытых дверей, приуроченный к празднованию всемирного Дня презерватива. В 14.00 его работники проведут семинар по теме: «Инфекции, передающиеся половым путем» с последующим тестированием на ВИЧ, вручением презервативов всем участникам встречи.

Двери фонда будут открыты с 10:00 по адресу: Московский проспект, д.27/16, вход возле 8 подъезда.