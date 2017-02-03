День защитника Отечества подарит россиянам дополительные выходные

23 февраля – нерабочий праздник День защитника Отечества, который в 2017 году выпал на четверг. А чтобы не пришлось выходить на работу в пятницу, Правительство России заранее перенесло выходной с 1 января 2017 года на 24 февраля (постановление от 4 августа 2016 г. № 756). Кроме того, 22 февраля (рабочий день накануне четырехдневных выходных) сокращается на один час.



В итоге всего за февраль придется отработать 18 дней. Остальные 10 будут выходными.