Депутат горсовета Челнов объявил фотоконкурс "Город забытый мэром". На это Сергея Яковлева сподвигло коллективное обращение жителей микрорайона 50А, проживающих на улицах Нижняя Боровецкая, Вознесенская, переулок Ивана Можара и микрорайона 68а ул. Дулкын. Они сообщили, что около года назад обращались к мэру города Набережные Челны, попросив провести ремонт дороги, в рамках реконструкции проспекта Чулман. И в сентябре 2016 года получили ответ от научальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения.
"При условии выделения финансовых средств на ремонт и строительство поселковых автомобильных дорог, вопрос по улице Вознесенская будет рассмотрен" - ответил просителям Рафаиль Киямов.
"Получается, что будут деньги тогда пожалуйста. Но вот интересный момент, мэр города Магдеев Н.Г. получается единственный из депутатов владел информацией об этой ситуации, но когда в этом году уже дважды распределяли дополнительные доходы городского бюджета ничего никому не сказал. Забыл? А ведь это наши люди, микрорайон 50А это тоже город Набережные Челны - город забытый мэром" - написал сегодня в новом посте ЖЖ Сергей Яковлев.
Депутат попросил прокурора города Александра Евграфова провести проверку проблемных участков дорог, указанных местными жителями, на соответствие нормативному состоянию. Контроль за включением этого вопроса в обсуждения на депутатских комиссиях по распределению доходов бюджета, Яковлев оставил за собой.
Снимки "убитых" дорог, присланных местными жителями, натолкнул его на идею о проведении фотоконкурса среди челнинцев под общим названием. "Набережные Челны. Город забытый мэром.", итоги которого будут подведены 31 декабря 2017 года.
Комментарии посетителей
Рейтинг школ сейчас - это на 100% ложь. Отбирать по конкурсу лучше всех подготовленных к школе детей, вынуждать...
Открыли Америку! Проверьте все гимназии. Там точно такая же картина! 1 в 1. Так можно всех директоров уволить!
135 млн руб - это всего на вторую половину 2017 года. А сколько всего? Прожорлива однако эта чёрная дыра под...
” Путинизм головного мозга” - это лучше, чем отсутствие головного мозга или наличие в нём лишь одной извилины....
Предыдущий комментатор боится за духовные скрепы... Они вовсю трещат и идут в разнос))))
Голосуй не голосуй всё равно получишь Челны Бройлер. нмчего личного это бизнес.
А у меня сырное самое любимое, необычный вкус! а за местного производителя можно только порадоваться ))
Удачи им!
Сырное , лично я пробовала на 3- . Второй раз точно не возьму !!!
Обожаю это мороженое! Удачи на конкурсе!
Все конкурсы это видимость. Не верю в эти якобы первые места.
А смысл?
Четверку?! Вам польстили...
а еще раньше только х/б закупали
Пробовал Хохла - вкусно, но дорого ))
Я не владею русским языком в совершенстве, у меня не филологическое образование, тотальный диктант пишу, к...
хоть кто-то задумался об этом. синтетику легко стирать, но при пожаре прилипает намертво к коже
Я думаю, что у предыдущего комментатора “путинизм головного мозга”. Вам бы телевизор меньше смотреть. Что вы...
Создается впечатление, что Вы очень неравнодушны к Мингалимову - слишком уж предвзятое отношение. Так может...
А что мешает преподавателю вуза повторить школьную программу по русскому языку, чтобы не выглядеть в глазах...