Депутат горсовета Челнов объявил фотоконкурс “Город забытый мэром”

Депутат горсовета Челнов объявил фотоконкурс "Город забытый мэром". На это Сергея Яковлева сподвигло коллективное обращение жителей микрорайона 50А, проживающих на улицах Нижняя Боровецкая, Вознесенская, переулок Ивана Можара и микрорайона 68а ул. Дулкын. Они сообщили, что около года назад обращались к мэру города Набережные Челны, попросив провести ремонт дороги, в рамках реконструкции проспекта Чулман. И в сентябре 2016 года получили ответ от научальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения.

"При условии выделения финансовых средств на ремонт и строительство поселковых автомобильных дорог, вопрос по улице Вознесенская будет рассмотрен" - ответил просителям Рафаиль Киямов.

"Получается, что будут деньги тогда пожалуйста. Но вот интересный момент, мэр города Магдеев Н.Г. получается единственный из депутатов владел информацией об этой ситуации, но когда в этом году уже дважды распределяли дополнительные доходы городского бюджета ничего никому не сказал. Забыл? А ведь это наши люди, микрорайон 50А это тоже город Набережные Челны - город забытый мэром" - написал сегодня в новом посте ЖЖ Сергей Яковлев.

Депутат попросил прокурора города Александра Евграфова провести проверку проблемных участков дорог, указанных местными жителями, на соответствие нормативному состоянию. Контроль за включением этого вопроса в обсуждения на депутатских комиссиях по распределению доходов бюджета, Яковлев оставил за собой.



Снимки "убитых" дорог, присланных местными жителями, натолкнул его на идею о проведении фотоконкурса среди челнинцев под общим названием. "Набережные Челны. Город забытый мэром.", итоги которого будут подведены 31 декабря 2017 года.





