Депутат горсовета Челнов объявил фотоконкурс “Город забытый мэром”

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21 августа в 15:52
В Челнах оплачивать проезд можно будет банковскими картами
В Челнах оплачивать проезд можно будет банковскими картами

Терминалы уже установлены в салоне нескольких автобусов маршрута №27.

21 августа в 14:16
В Челнах началась “охота на зайцев”- безбилетников
В Челнах началась “охота на зайцев”- безбилетников

Первые рейды показали - большое количество людей не оплачивают проезд или оплачивают его несвоевременно.

21 августа в 13:30
22 миллиона потратят в Челнах на ремонт и ТО муниципальных автобусов
22 миллиона потратят в Челнах на ремонт и ТО муниципальных автобусов

Сразу семь заявок на обслуживание маршрутных “Нефазов” и “Мерседесов” появилось на сайте госуслуг.

21 августа в 12:23
Камазовцы вышли из корпоративного отпуска
Камазовцы вышли из корпоративного отпуска

Когогин планируем, что по итогам 2017 года продажи на российском рынке составят около 32 тысяч автомобилей, что выше, чем предусмотрено бизнес-планом.

21 августа в 12:01
Эксперты считают Медведева и Собянина вероятными преемниками Путина
Эксперты считают Медведева и Собянина вероятными преемниками Путина

  Премьеру Медведеву удалось преодолеть «негативную рейтинговую динамику», связанную с расследованием, опубликованным весной Фондом борьбы с коррупцией.

21 августа в 11:39
В Татарстане обрушилась стена дома, завалив двух человек
В Татарстане обрушилась стена дома, завалив двух человек

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили среди балок и кирпичей людей.

21 августа в 10:37
В РТ ищут родных мужчины, найденного повешенным в детском саду
В РТ ищут родных мужчины, найденного повешенным в детском саду

Личность умершего до сих пор не установлена. На вид мужчине 30-35 лет. Полиция просит тех, кто узнал умершего по личным вещам, позвонить по телефонам: 8-919-624-42-42, 49-25-02.

21 августа в 10:27
В Челнах пройдет конкурс на Кубок мэра среди водителей грузовиков
В Челнах пройдет конкурс на Кубок мэра среди водителей грузовиков

В программе для зрителей также запланировано перетягивание тягача «Iveco» с помощью каната.

21 августа в 09:48
Депутат горсовета Челнов объявил фотоконкурс “Город забытый мэром”
Депутат горсовета Челнов объявил фотоконкурс “Город забытый мэром”

Сергей Яковлев предлагает присылать ему фотографии с неудовлетворительной инфраструктурой и обещает приз за лучший снимок.

21 августа в 09:20
1 сентября в челнинских магазинах продавать спиртное не будут?
1 сентября в челнинских магазинах продавать спиртное не будут?

С письмом к исполкому на имя руководителя Рината Абдуллина обратилось УВД города.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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21 августа 2017г. 15:57

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в 09:48
Рубрика: Вечерка On-Line

Депутат горсовета Челнов объявил фотоконкурс “Город забытый мэром”

Депутат горсовета Челнов объявил фотоконкурс &#8220;Город забытый мэром&#8221;

Депутат горсовета Челнов объявил фотоконкурс "Город забытый мэром". На это Сергея Яковлева сподвигло коллективное обращение жителей микрорайона 50А, проживающих на улицах Нижняя Боровецкая, Вознесенская, переулок Ивана Можара и микрорайона 68а ул. Дулкын. Они сообщили, что около года назад обращались к мэру города Набережные Челны, попросив провести ремонт дороги, в рамках реконструкции проспекта Чулман. И в сентябре 2016 года получили ответ от научальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения. 

"При условии выделения финансовых средств на ремонт и строительство поселковых автомобильных дорог, вопрос по улице Вознесенская будет рассмотрен" - ответил просителям Рафаиль Киямов. 

"Получается, что будут деньги тогда пожалуйста. Но вот интересный момент, мэр города Магдеев Н.Г. получается единственный из депутатов владел информацией об этой ситуации, но когда в этом году уже дважды распределяли дополнительные доходы городского бюджета ничего никому не сказал. Забыл? А ведь это наши люди, микрорайон 50А это тоже город Набережные Челны - город забытый мэром" - написал сегодня в новом посте ЖЖ Сергей Яковлев.

Депутат попросил прокурора города Александра Евграфова провести проверку проблемных участков дорог, указанных местными жителями, на соответствие нормативному состоянию. Контроль за включением этого вопроса в обсуждения на депутатских комиссиях по распределению доходов бюджета, Яковлев оставил за собой.

Снимки "убитых" дорог, присланных местными жителями, натолкнул его на идею о проведении фотоконкурса среди челнинцев под общим названием. "Набережные Челны. Город забытый мэром.", итоги которого будут подведены 31 декабря 2017 года. 


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