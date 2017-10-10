Депутат Госдумы РФ заступился за татарстанских родителей дошколят

Депутат Госдумы от Татарстана и Ульяновской области, член фракции КПРФ Юрий Синельщиков обратился к Рустаму Минниханову с депутатским запросом по поводу действий исполкома Казани в части согласования митинга за отмену "абонентской платы" в детских садах.
В начале сентября казанцы подали в исполком города уведомление о проведении 20 сентября митинга за отмену "абонентской платы" в детских садах. Глава аппарата исполкома Казани Евгений Варакин предложил привести уведомление в соответствие федеральному и республиканскому закону о митингах, а именно "указать цель публичного мероприятия с точной формулировкой предлагаемого к обсуждению вопроса и (или) события, вызвавшего причину проведения мероприятия".
18 сентября Вахитовский районный суд Казани признал незаконным такое предложение исполкома и обязал казанских чиновников вновь рассмотреть поданное уведомление о проведении митинга. В этот же день чиновники Казани предложили провести митинг около предприятия жилищно-коммунального хозяйства, которое занимается переработкой отходов. Митинг, в итоге, там и состоялся, а его участники жаловались на неприятный запах от находящегося рядом завода.
Юрий Синельщиков в своем обращении отметил, что выбранное исполкомом Казани место для проведения митинга "не значилось в официально утвержденном исполнительной властью РТ перечне территорий, отведенных для публичных мероприятий". По словам Синельщикова, это место "находится на значительном удалении от центра города и неудобно для прибытия туда на общественном транспорте".
"Тем не менее сорвать это мероприятие исполнительной власти Казани не удалось, хотя число участников и было заметно меньше ожидаемого, а предпринятые ею меры оказались неверными по форме и издевательством по существу", — указал Синельщиков и попросил Рустама Минниханова "дать оценку происшедшему и проинформировать о принятых мерах", пишут idelreal.org.
Комментарии посетителей
И теперь внимание вопрос.Кто будет оплачивать за свет? Минута на размышление.
Вместо того что б платить человеческую зарплату придумывают всякую херню.
Нам, татарам, можно :)
неопределенный срок- как он может кончаться ? очень интересно
это утверждение тоже нужно немного скорректировать: он теперь тоже является частью власти...
Согласен. Уже 100000 .... 0000 раз говорили таким упертым - мусоросжигательный завод выделяет исключительно...
Яковлев один из немногих, кто не боится корректировать власть. Так держать!))))
мы так и поняли
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