Депутат от РТ предложил признать Змея Горыныча и Соловья-разбойника украинцами

|13 января в 16:13
«Укры требуют признать Илью Муромца своим. Пусть Соловья-разбойника и Змей-Горыныча берут. Они из-под Чернигова. Богатыря русского не трогать!», — написал Александр Сидякин.
|13 января в 15:15
Челнинцы закидали службу МЧС звонками с просьбами вскрыть двери, которые по тем или иным причинам не открываются.
|13 января в 13:37
В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня или Богоявления.
|13 января в 10:55
ДТП произошло накануне в 20:30 на перекрестке проспекта Сююмбике и проспекта Дружбы Народов.
|13 января в 10:20
Похороны Елизаветы Глинки пройдут 16 января в 10:00 на Новодевичьем кладбище в Москве.
|13 января в 09:50
Выплата страхового возмещения вкладчикам производится через «Сбербанк», ВТБ 24 и «АК БАРС» БАНК.
|13 января в 09:20
Он знакомился с подростками и за деньги вступал с ними в интимную близость в саунах и на съемных квартирах.
|13 января в 09:05
Сотрудники ГИБДД совместно с представителями ТОС устанавливают владельцев транспортных средств, припаркованных к проезжей части и создающих помеху.
|13 января в 08:33
Учителя не хотят обучать детей из Средней Азии, Кавказа, Украины и других государств. КФУ провел опрос и выяснилось, что большинство педагогов негативно относятся к представителям этих народов.
|13 января в 08:22
В детсадах, работающих по 10,5-часовой программе, сейчас есть дежурные группы, в которых дети дожидались задержавшихся на работе родителей бесплатно. С 1 февраля за услугу придется платить.
Комментарии посетителей
вся работа с детьми показушная. Фотоотчеты, куча ненужных перспективных планов по ОБЖ, КГН, ПДД и прочей...
Ко мне на экономическую практику от него приходили студенты с очень приличными знаниями и продвинутыми...
ММВБ уже не первый год переименована в Московскую Биржу. Авторы пишут полную чушь, стрвнно, что им несут...
а что бы изменилось, если бы вас выгнали? в бюджете деньги закладываются на количество принимаемых...
ууууууууууууу таких больше полстраны ограниченных умом людей
А может ответит Борис на вопрос: Я у него учился и учился очень плохо, да и много таких было, да и есть...
че за херня. обкурился наверно
Перезагрузись, придурок
Таблетки для похудения в 16 лет.Видать свинья была мама не горюй.
А вот такие тупые и продажные, готовые на всё ради нескольких десятков рублей, видимо, готовы и к тому, что...
Продолжения не нужно, скучно и банально.
Не нужна запятая в заголовке, позорники неграмотные.
“По факту” учите отвечать своего ублюдочного напарника с ником “Непонял” Да, и что так вяло, Алсу ? Жуйте...
Ну, то есть, по факту ответить нечем, тупо хамством? Тогда так скажу, возвращаясь к теме новости: берегите ваш...
Алсу, вы с этим тупоумным из одной канистры что ли хлебаете ? Ваш бред все забористее... Вы же сами заявили что...
“498 из 987 - обратились по вопросам получения микрозайма на льготных условиях” Что не понятно?
“Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления...
Если ты такой продажный, то думаешь, что все вокруг тебя такие же. Не суди обо всех по себе. Работа врачей -...
987 предпринимателей обратились ... из них 498 ... ???
А врачам что то мешало это сделать ? У вас, журнализдов, во всех дежурных частях и регистратурах сидит свой...