Депутат от РТ предложил признать Змея Горыныча и Соловья-разбойника украинцами

Признать персонажей народного фольклора Змея Горыныча и Соловья-разбойника украинцами предложил депутат Госдумы от Татарстана Александр Сидякин. Об этом член парламента написал на своей странице в Twitter.

«Укры требуют признать Илью Муромца своим. Пусть Соловья-разбойника и Змей-Горыныча берут. Они из-под Чернигова. Богатыря русского не трогать!», — написал он.

Ранее чиновники Украины признали Илью Муромца украинцем. Русский богатырь, согласно правкам в «Википедии», стал уроженцем Черниговской области Украины, а не Владимирской области России. Однако постоянные редакторы энциклопедии уже вернули первоначальную версию статьи о Муромце, сообщает КП.