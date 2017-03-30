Депутат от РТ выводит из-под запрета имена Ренат и Эльмира

Депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва от Татарстана Айрат Фаррахов выступил с инициативой вывести из-под запрета такие имена, как Ренат, Рамиль и Эльмира. «Татар-информ» Речь идет о поправках к законопроекту, запрещающему родителям называть детей необычными именами, в том числе аббревиатурами.
«Такие имена-аббревиатуры распространены в Татарстане. К ним относятся Ренат (Революция, наука, труд), Дамир (Да здравствует мировая революция), Ленар (Ленинская армия), Рамиль (Рабочая милиция), Эльмира (Электрификация мира). По данным органов ЗАГС по Республике Татарстан за 2016 год, подобными именами названо более 5 тыс. детей», – пояснил Фаррахов «Известиям».
Кроме того, депутат выступил с предложением исправить норму о «ненормативной лексике» на «нецензурную», так как, по его словам, термин «нецензурная брань» закреплен и в Кодексе об административных правонарушениях, и в законодательстве о СМИ.
Ко второму чтению в документе может появиться норма о запрете титула в имени ребенка. В первоначальной редакции речь шла только о запрете на ранги и должности. Нельзя будет использовать в имени и знаки препинания, исключение будет сделано для дефиса. Также под запрет попадут сочетания букв и цифр – например, Сергей 2.
Рассмотрение законопроекта во втором чтении может состояться уже в конце апреля.
Отметим, что, по данным работников ЗАГСов, за последние годы родителям удалось зарегистрировать детей под именами Шерлок Тугарин, Джан Данко, Князь, Медмия (в честь Дмитрия Медведева), Единая Россия, Дельфин, Радуга, Солнышко. В Москве была попытка зарегистрировать ребенка под именем 123456.
Комментарии посетителей
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вообщето я писал тому, кого расмешили
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что за чушь. проплаченный отзыв.
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