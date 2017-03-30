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01 апреля
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31 марта в 11:15
Татарстанец избил на улице 12-летнего ребенка, забрав  у него 17 рублей
Татарстанец избил на улице 12-летнего ребенка, забрав  у него 17 рублей

Мужчина около 19:00 напал на девочку: сначала он забрал у нее деньги, а потом прошел вместе с ней до ее дома, где потребовал 1000 рублей. Жестоко избил ее, когда денег не оказалось.

31 марта в 10:53
В Чебоксарах иномарку уронили с эвакуатора (ВИДЕО)
В Чебоксарах иномарку уронили с эвакуатора (ВИДЕО)

Как уверяют очевидцы, никаких поломок это падение не принесло.

31 марта в 10:47
Челнинцы могут проверить свою грамотрность
Челнинцы могут проверить свою грамотрность

8 апреля в Набережных Челнах пройдет тотальный диктант.

31 марта в 10:37
Пьяный челнинец ограбил своего приятеля
Пьяный челнинец ограбил своего приятеля

Таким образом он решил поставить точку в споре, который возник во время гулянки.

31 марта в 09:22
Депутат от РТ выводит из-под запрета имена Ренат и Эльмира
Депутат от РТ выводит из-под запрета имена Ренат и Эльмира

Именами-аббревиатурами: Ренат (Революция, наука, труд), Дамир (Да здравствует мировая революция), Ленар (Ленинская армия), Эльмира (Электрификация мира), в 2016 году в РТ назвали более 5 000 детей. 

31 марта в 08:57
В Татарстане подорожал бензин
В Татарстане подорожал бензин

Предыдущее повышение цен на бензин в среднем на 40-50 копеек произошло в феврале. С 30 марта один литр 92-го бензина можно приобрести за 35,90 рублей, а 95-го - за 38,90 рублей.

31 марта в 08:40
Житель Татарстана отсудил 20 тысяч рублей за пытки в полиции
Житель Татарстана отсудил 20 тысяч рублей за пытки в полиции

Согласно материалам дела, оперативник 21 раз применил к мужчине электрошокер.

31 марта в 08:33
В Татарстане водитель ударил инспектора ДПС
В Татарстане водитель ударил инспектора ДПС

На 34 км автодороги Казань – Малмыж сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ» под управлением водителя, находившегося за рулем с признаками алкогольного опьянения.

30 марта в 16:37
Волонтеры переживают, что челнинка и ее сын съели щенка, которого забрали у них
Волонтеры переживают, что челнинка и ее сын съели щенка, которого забрали у них

Активисты обратились за помощью к участковому и в ближайшее время собираются наведаться с ним в квартиру.

30 марта в 16:19
В Челнах поезд сбил женщину
В Челнах поезд сбил женщину

Это произошло на железнодорожном мосту в поселке ГЭС, возле плотины. Очевидцы отнесли женщину в безопасное место и вызвали бригаду скорой помощи.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

Ложь
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Выпуск 12 от 29 марта, 2017г.
31 марта 2017г. 11:24

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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





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в 09:22
Рубрика: Вечерка On-Line

Депутат от РТ выводит из-под запрета имена Ренат и Эльмира

Депутат от РТ выводит из-под запрета имена Ренат и Эльмира

Депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва от Татарстана Айрат Фаррахов выступил с инициативой вывести из-под запрета такие имена, как Ренат, Рамиль и Эльмира. «Татар-информ» Речь идет о поправках к законопроекту, запрещающему родителям называть детей необычными именами, в том числе аббревиатурами.

«Такие имена-аббревиатуры распространены в Татарстане. К ним относятся Ренат (Революция, наука, труд), Дамир (Да здравствует мировая революция), Ленар (Ленинская армия), Рамиль (Рабочая милиция), Эльмира (Электрификация мира). По данным органов ЗАГС по Республике Татарстан за 2016 год, подобными именами названо более 5 тыс. детей», – пояснил Фаррахов «Известиям».

Кроме того, депутат выступил с предложением исправить норму о «ненормативной лексике» на «нецензурную», так как, по его словам, термин «нецензурная брань» закреплен и в Кодексе об административных правонарушениях, и в законодательстве о СМИ.
Ко второму чтению в документе может появиться норма о запрете титула в имени ребенка. В первоначальной редакции речь шла только о запрете на ранги и должности. Нельзя будет использовать в имени и знаки препинания, исключение будет сделано для дефиса. Также под запрет попадут сочетания букв и цифр – например, Сергей 2.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении может состояться уже в конце апреля.

Отметим, что, по данным работников ЗАГСов, за последние годы родителям удалось зарегистрировать детей под именами Шерлок Тугарин, Джан Данко, Князь, Медмия (в честь Дмитрия Медведева), Единая Россия, Дельфин, Радуга, Солнышко. В Москве была попытка зарегистрировать ребенка под именем 123456.

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