Депутатам Челнов предложили распределить бюджетные деньги, оставшиеся с 2016 года

Сегодня в исполкоме города прошло совместное заседание пяти комиссий Городского Совета.
С докладом о внесении изменений в решение городского совета выступила и.о. заместителя руководителя исполнительного комитета, начальника управления финансов Ирина Сагибуллина.
Она предложила учесть в бюджете города объем субсидий в размере 17 235 900 рублей, поступивших из республиканского бюджета для осуществления компенсационных выплат руководителям территориальных общественных самоуправлений, а расходов, связанных с содержанием помещений депутатов Государственного Совета Республики Татарстан – 45 900 рублей.
Кроме того, Сагибуллина предложила распределить 149 753 430 рублей за счет остатков на 1 января 2017 года на следующие цели:
– на строительство инженерных сетей для универсальной лыжной базы и многофункционального центра – 3 456 820 рублей;
– капитальный ремонт 10 дошкольных образовательных учреждений – 55 миллионов рублей;
– капремонт здания для размещения детского сада на 175 мест по адресу: 49/09 – 45 миллионов;
– ремонт путепровода на автодороге Набережные Челны – Бегишево (вторая очередь) – 10 миллионов 400 рублей;
– приобретение звукового оборудования учреждениям культуры для проведения культурно-массовых мероприятий – 5 миллионов;
– ремонтные работы в картинной галерее – 500 000 рублей;
– ремонт автоматической пожарной сигнализации в бюджетных учреждениях – 10 миллионов;
– оснащение и обновление оргтехники исполкома и пунктов охраны порядка – 6 680 000;
– трудоустройство несовершеннолетних в летний период – 3 887 300;
– летний отдых детей - 4 829 300;
– мероприятия по участию спортсменов в республиканкских и всероссийских соревнованиях по хоккею – 4 миллиона;
– мероприятия по отрасли «Молодежная политика» - 1 миллион рублей.
В итоге докладчик предложила утвердить следующие параметры бюджета города на 2017 год:
– доходы – 7 899 626,08 тыс. рублей;
– расходы – 8 594 577,59 тыс. рублей;
– дефицит – 694 951,51 тыс. рублей.
Комментарии посетителей
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КРУТО!
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