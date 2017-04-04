Депутаты Челнов не нашли отклонений в организации питания школьников

Объединение женщин-депутатов «Мэрхэмэт – Милосердие» в Городском Совете провело мониторинг и контроль за обеспечением качественного предоставления питания школьникам в гимназии №2 имени Мулланура Вахитова и средней общеобразовательной школы № 30.
По данным пресс-службы исполкома города, депутаты изучили как составляется примерное меню, ведомости контроля за рационом питания, технологические карты кулинарных изделий, журналы бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, журналы готовой кулинарной продукции и журналы здоровья, были обсуждены вопросы качества питания, в том числе поставляемых продуктов питания.
Объединение намерено продолжить мониторинг и в других школах города. Также депутаты Городского Совета в рамках данного вопроса посетят ООО «Школьное Питание».
Комментарии посетителей
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извиняюсь. Некоторые реально живут в каких то иллюзиях. реальность давно пропала! смотрят телик и верят...
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Пишешь от своего имени, а не от имени народа. Не преувеличивай свою значимость!
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вообщето я писал тому, кого расмешили
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