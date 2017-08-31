Депутаты «Единой России» проведут 1 сентября встречи с учениками в школах

Депутатам от «Единой России» всех уровней рекомендовано посетить школы, в которых они учились либо которые находятся в их избирательном округе, а также оказать помощь в подготовке детей из малообеспеченных и многодетных семей к началу учебного года. Об этом рассказал руководитель ЦИК партии, депутат Госдумы Владимир Бурматов.
«Темой таких встреч может стать образ будущего нашей страны – в частности, вопросы патриотизма, выбора профессии, самореализации и другие. Будущее нашей страны – это дети, сегодняшние школьники. О возможностях развития и самореализации, которые созданы для них сегодня в России, и пойдет речь на этих встречах», – сообщил он, добавив, что общение с депутатами пройдет не в виде лекций, а в формате доверительной беседы, обмена опытом и мнениями.
По его словам, участниками встреч станут преимущественно девяти- и одиннадцатиклассники, которым в этом году предстоит определиться с направлением дальнейшего обучения или будущей профессией. Депутаты смогут провести встречи и с первоклассниками, поздравив их с первым в жизни школьным звонком.
В Татарстане в мероприятиях, посвященных Дню знаний, примут участие депутаты Государственной Думы от республики Ильдар Гильмутдинов, Мурад Гадыльшин, Альфия Когогина, Ольга Павлова, Александр Сидякин и Айрат Хайруллин.
Комментарии посетителей
- а какая раздельная система образования создана в этой школе? она входит в систему образования города, РТ и...
Нужно желание жителей и нет проблем.
спасибо за подсказку. пойду мороженое ГОСТ ЧХ куплю
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