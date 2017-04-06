Депутаты Госсовета Татарстана требуют отменить систему «Платон»

Законодательная инициатива по отмене системы «Платон» была внесена 6 апреля в Госсовет Татарстана. Она подготовлена депутатом от КПРФ Артемом Прокофьевым по итогам митинга дальнобойщиков, прошедшего в минувшие выходные в казанском поселке Дербышки, сообщает "АиФ-Казань".

Заплатим за тонны? «Платон» ударит по карманам простых граждан? Чтобы этот законопроект был внесен в Госдуму, он должен пройти обсуждение в татарстанском парламенте. «Дороги ­ – это кровеносная система экономики, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. - Государство должно содействовать удешевлению перевозок, обеспечивать беспрепятственное движение товаров. Сегодня существование системы «Платон» тяжелым бременем ложится на транспортную отрасль России и создает препоны для нормального развития экономики.

Выпадающие доходы дорожных фондов субъектов РФ в связи принятием льгот на уплату транспортного налога пользователями системы «Платон» оцениваются в 8,7 млрд. рублей в год.

При этом за один год работы система «Платон» перечислила в федеральный дорожный фонд всего лишь 16,7 млрд рублей. Кроме того предприниматели, работающие в сфере грузовых автоперевозок — как ИП с одним собственным грузовиком, так и владельцы парка с наемными водителями, считают, что данная статья затрат является критичной для прибыльности их бизнеса. Как результат происходит рост стоимости транспортных услуг, что сказывается на росте цен почти на все группы товаров».

Законопроект предполагает отмену нескольких федеральных нормативных актов: Постановления Правительства РФ от 14 июня 2013 года N 504 «О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн»; Постановления Правительства РФ от 3 ноября 2015 года N 1191 «О некоторых вопросах взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн».